Büyükgöz 'Halk Meclisi'nde vatandaşları dinliyor - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Büyükgöz 'Halk Meclisi'nde vatandaşları dinliyor - Son Dakika

Büyükgöz 'Halk Meclisi'nde vatandaşları dinliyor

6 saat önce

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz her hafta çarşamba günleri düzenlediği 'Halk Buluşmaları'na devam ederek vatandaşların sorun ve isteklerini dinledi.

Büyükgöz 'Halk Meclisi'nde vatandaşları dinliyor, System.String[]

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz her hafta çarşamba günleri düzenlediği 'Halk Buluşmaları'na devam ederek vatandaşların sorun ve isteklerini dinledi.


Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz her hafta Çarşamba günleri düzenlediği 'Halk Buluşmaları'na ara vermeden devam ediyor. Her fırsatta belediyenin asıl sahibinin vatandaş olduğunu kendilerinin vekaleten bu makamda bulunduğunu ve tek gayelerinin vatandaşa hizmet olduğuna vurgu yapan Başkan Büyükgöz, bu hafta da vatandaşlarla bir araya gelerek, sorun ve isteklerini dinledi.


Vatandaşların sorunlarının çözülmesi için gerekli talimatları verdiklerini ifade eden Büyükgöz, "Bizim gayemiz hizmet. En iyi hizmeti yapmayı amaçlıyorsak, hizmeti vereceğimiz insanların ne istediğini bilmeliyiz. Bu anlamda her fırsatta Gebzeli hemşerilerimizle bir araya gelmeye istişarelerde bulunmaya önem veriyoruz. Çünkü bu halk hizmetin en iyisini sonuna kadar hak ediyor" dedi. - KOCAELİ

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Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 02:50 Kaynak: İHA
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