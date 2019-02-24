Son Dakika Haberleri: Büyükgöz; "Kadınlara pozitif ayrımcılık yapacağız"

Büyükgöz; "Kadınlara pozitif ayrımcılık yapacağız"

28 dakika önce

Cumhur İttifakı ve AK Parti Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, Köşklü Çeşme Mahallesi'nde kadınlarla bir araya geldi.

Büyükgöz;

SKM çalışmaları kapsamında Gebze'yi karış karış gezerek vatandaşlarla buluşan Cumhur İttifakı ve AK Parti Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, İlçe Başkanı İrfan Ayar ile birlikte Köşklü Çeşme Mahallesi'nde kadınlarla bir araya gelerek projelerini anlattı. Büyükgöz, "Kadınlarımız hizmet politikamızda pozitif ayrımcılığa sahip olacak" ifadelerine yer verdi.

ANNELERİMİZ SOSYAL FAALİYETLERDE BULUNABİLECEK

Programda konuşma gerçekleştiren Cumhur İttifakı ve AK Parti Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, "Kadınlarımız hizmet politikamızda pozitif ayrımcılığa sahip olacak. Hayata geçireceğimiz gençlik merkezlerinde çocuklar ve gençler spor ve farklı dallarda eğitim programlarına katılırken, annelerde aynı bina içerisinde sosyal faaliyetlerde bulunabilecekler. Seçim beyannamemizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız. Orada kadınlarımız için yer alan projelerimizi de kamuoyu ile paylaşacağız. Ailelerin yaşamaktan keyif aldığı bir şehir modelini hayata geçirmek için tevazu, samimiyet ve gayretle çalışacağız" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 08:42 Kaynak: Bültenler

belediye başkan adayı, Gebze, AK Parti, Güncel
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