Son Dakika Haberleri: Büyükgöz, "Kimseyle Ayrımız Gayrımız Olmayacak"

Büyükgöz, "Kimseyle Ayrımız Gayrımız Olmayacak"

2 saat önce

Cumhur İttifakı ve AK Parti Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, İnönü Mahallesi'nde çat kapı ev ziyaretlerinde bulunarak vatandaşlarla bir araya geldi.

Büyükgöz,

Büyükgöz, "Gençlerimiz ev ev gezerek vatandaşlarımızla buluşuyor. Bende gençlerimizin bu enerjisine dahil olarak hemşerilerimizle bir araya gelmek istedim. Bizleri sevgiyle karşılayan Gebzeli hemşerilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

"HER ELİ SIKACAĞIZ"

Gebze'de yaşayan herkesin başkanı olmak istediğini vurgulayan Büyükgöz, "Yaradılanı yaradandan ötürü seviyoruz. Kimseyle ayrımız, gayrımız yok. Herkesle kucaklaşacağız. Gebze'de 380 bine yakın vatandaşımız yaşıyor. Herkese ulaşıp, herkesle dertleşmek, sohbet etmek istiyorum. Her gün hemşerilerimizle bir araya geliyoruz. Biz proje üreten, Gebze'de yaşayan hemşerilerimizle her zaman bir arada olan bir yönetim anlayışı göstereceğiz. Her eli sıkacak, gönüller yapacağız" ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 12:15 Kaynak: Bültenler

Gebze, Güncel
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