Büyükgöz Önlüğü Giyip Satış Yaptı

Cumhur İttifakı ve AK Parti Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, Mevlana Kapalı Pazar Alanı'nda pazar esnafı ve vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. AK Parti Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar ile birlikte kapalı pazar alanında vatandaşlarla buluşan Büyükgöz, pazarcı önlüğü giyip tezgahın arkasına geçerek sebze satışı yaptı. Satış sırasında vatandaşlarla sohbet eden Büyükgöz, "Gebzeli hemşerilerimiz hizmetin en iyisine layık. En iyi hizmeti Gebzelilere sunmak için çalışacağız" dedi.

33 YILLIK TECRÜBEYLE BAŞLAYACAĞIZ

Gebze'ye vefa borcunun olduğunu söyleyen Büyükgöz, "Bizi büyüten Gebze'nin sokaklarında anılarımız var. 2004-2009 yılları arasında belediye başkan yardımcılığı yaptığım dönemde bu kentte alt yapı sorunlarından, çöplerden bahsediliyordu. Bu sorunları o gün öncelik olarak çözdük. Bugün sosyal ve kültürel yaşamı daha zengin, gençlerin vakit geçirebileceği alanların olduğu, spor komplekslerinin yer aldığı ve adından söz ettiren bir Gebze hayaliyle yola çıktık. İnşallah 1 Nisan sabahı nerede kalmıştık diyerek 33 yıllık belediyecilik tecrübesiyle çalışmaya başlayacağız" ifadelerini kullandı.

PAZAR ALANLARI YENİDEN ELE ALINACAK

Gebze'de pazar alanlarının daha işlevsel ve düzenli bir hale getirileceğini söyleyen Büyükgöz, "Gebzeli hemşerilerimizden gelen her talebi dinliyoruz. 31 Mart'ta Cumhur İttifakı olarak hemşerilerimizin teveccühü ile bu kenti yönetmeye hak kazandığımızda pazar alanları konusunu masaya yatıracak, bize ulaşan istek ve talepleri değerlendireceğiz. Gebzeli hemşerilerimiz hizmetin en iyisine layık. En iyi hizmeti Gebzelilere sunmak için çalışacağız" şeklinde konuştu.