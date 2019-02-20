Büyükgöz, "Tapu Bekleyenlere Müjde Yakın"

Cumhur İttifakı ve AK Parti Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, TV 41 televizyonunda yayınlanan Güne Merhaba programına konuk olarak program sunucusu Abdurrahman Yıldırım'ın sorularını yanıtladı. AK Parti Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, "Gebze'de tapu sorunu yaşayan hemşerilerimize müjdeli haberi vereceğiz. Bu sorunu çözerse AK Parti çözecek. Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz" dedi.

BELEDİYECİLİĞİ BİLİYORUZ

Programda belediyecilik ve proje alanında 33 yıllık tecrübesi olduğunu ifade eden Büyükgöz, "Kamuya hizmet eden geçmişimiz nedeniyle belediyeciliği en ücra köşesine kadar biliyoruz. 33 yıldır Türkiye'nin birçok noktasında proje ürettik. Bu bilgi ve birikimimizi Gebze halkının hizmetine sunmaktan onur duyacağız. Biz Gebze'yi, Kocaeli'yi seviyoruz. Gebze'yi sokak sokak tanıyoruz. Bütün ihtiyaçlarını geçmişiyle birlikte biliyoruz. Bizim önceliğimiz adil, hakkaniyet ölçüsünde insanlarımıza hizmet etmek olacak" dedi.

TRAFİK VE TAPU SORUNU ÇÖZÜLECEK

Gebze'de tapu bekleyen vatandaşlara müjdeli haberin yakında verileceğini söyleyen Büyükgöz, "Teknik hizmetler üreteceğiz ama bunun yanında sosyal belediyecilik yapacağız. Gebze'nin trafikte yaşanan aksaklıklarına acil bir şekilde çözüm üreteceğiz. Gebze'de yaşanan tapu sorunu var. Öncelikli olarak bu meseleleri çözeceğiz. Büyükşehir Belediyemizle birlikte ulaşım master planını hazırlayıp, uygulamaya koyacağız. Tapu sorunuyla ilgili önümüzdeki günlerde müjdeli haberleri vereceğiz. Hürriyet ve Yavuz Selim Mahallesi'nde sorun yumağı haline gelmiş olan bu meseleyi inşallah sevinçli haberlerle halkımızı bilgilendireceğiz. Geçmişte bir hukuk süreci yaşanmış, yıllarca burası davalarla alakalı olarak uzun bir süreç kaybedilmiş. Buda insanları yorgunluğa sürüklemiş. Birkaç gün içerisinde hukuki alt yapısını insanlara sunup, artık tapu verilebilir olduğunu insanlara ispat etmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

GENÇLERLE GÖNÜL BAĞIMIZ VAR

Adaylığının açıklanmasından bu yana gençlere ayrı önem veren ve her yerde gençliğe verdiği değeri dile getiren Büyükgöz, "Gençler olayları tahlil etmek de son derece mahirler. Sosyal medya ağının olduğu bir dünyada yaşıyoruz. İnsanın her şeyi olabilir, ama bir gönülden merhabaya ihtiyacı var ise aradığı en güzel şey budur. Biz gençlerimize gönülden merhaba dedik. Biz gençlerimize gönlümüzü açtık, duygularımızı paylaştık. Olduğum gibi görünmeye, olduğum gibi duygularımı aktarmaya çalıştım. Onlarda buna karşılık olarak son derece kucaklayıcı davrandılar. Bizim gençlerle aramızda gönül bağının ötesinde güzel bir iletişim var. Gençlerimizin enerjilerine, motivasyonlarına hayranım. Bu heyecanı görünce hayal ettiğimiz projeleri daha güzel yapmak ve onlara armağan etmek için ekstra çaba göstereceğiz" şeklinde konuştu.