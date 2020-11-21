Büyükgöz, tedavisi tamamlanan Söğüt'ü ziyaret etti - Son Dakika

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, korona virüs tedavisinin tamamlanmasının ardından görevine dönen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt'ü ziyaret etti.

Korona virüs tedavisinin tamamlanmasının ardından görevine dönen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ü ağırladı. ziyarette konuşan Büyükgöz, "Kıymetli mevkidaşım, Körfez Belediye Başkanımız Şener Söğüt'ü makamında ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Özellikle tanıdığımız ve sevdiğimiz insanların bu salgına yakalanması bizleri derinden üzüyor. Çok şükür Başkanımızın sağlık durumu iyi. Belediye çalışmalarıyla ilgilide fikir alışverişinde bulunduğumuz Sayın Başkan'a geçmiş olsun temennilerimi bir kez daha iletiyorum" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ise, "Bu tarz ziyaretler, moral ve motivasyonu arttırmada önemli bir rol oynuyor. Özellikle Belediyeler arası etkileşimin kuvvetli olması, iş birliklerine de ivme kazandırıyor. Başkanımız Zinnur Büyükgöz ile, Belediye çalışmalarımız hakkında istişare etme fırsatı bulduk. Kendisine bu nazik ziyaretleri sebebiyle teşekkür ederim" diye konuştu. - KOCAELİ