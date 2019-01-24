Büyükgöz Ve Ayar'dan 'Vefa' Buluşması

Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar ve Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, bugüne kadar partinin çeşitli kademelerinde görev yapan istişare kurulu üyeleri ile 'Vefa Buluşmaları' adı altında düzenlenen program kapsamında bir araya geliyor. SKM Başkanlığı tarafından düzenlenen programın ilki, önceki akşam gerçekleştirildi. Program da ilk olarak söz alan İlçe Başkanı İrfan Ayar, "Sizlerin fikir ve önerileri bizler için önemli. Çalışmalarımızda sizleri yanımızda görmek bizlere ayri bir mutluluk ve çalışma azmi katacaktır" dedi.

BİZDE VEFA, HİZMETKAR OLMAKTIR

"AK Parti'de vefa, ikbal peşinde koşmak değildir. AK Parti'de vefa, millete hizmetkar olmaktır" diyen AK Parti Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, "Gebze'de yapmak istediğimiz işler için istişaresiz asla adım atmayacağız. Bizlerin kültüründe istişare önemlidir. Ekip ruhunu hep önemsemişimdir. Ve ekip ruhu ile, kardeşlik düsturu ile hareket etmeye devam edeceğiz. Sizleri hem seçim öncesi hem de seçimden sonra yanımızda görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.