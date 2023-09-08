Büyükhanlı Holding'in Varisi Cem Büyükhanlı Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

Büyükhanlı Holding'in Varisi Cem Büyükhanlı Son Yolculuğuna Uğurlandı

Büyükhanlı Holding\'in Varisi Cem Büyükhanlı Son Yolculuğuna Uğurlandı
Son Güncelleme: 08.09.2023 15:56

Beşiktaş'taki evinde ölü bulunan Büyükhanlı Holding'in varisi Cem Büyükhanlı son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul'daki evinde ölü bulunan Büyükhanlı Holding'in varisi Cem Büyükhanlı (49) son yolculuğuna uğurlandı. Büyükhanlı, Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanına defnedildi.

Büyükhanlı Holding'in vVarisi Cem Büyükhanlı Son Yolculuğuna Uğurlandı

BİR SÜRE ÖNCE ENTÜBE EDİLMİŞ

Büyükhanlı Holding'in varisi Cem Büyükhanlı, Bebek'te yalnız yaşadığı evde önceki gün hayatını kaybetti. Bir süre önce ciğerlerindeki pıhtılaşma nedeniyle yoğun bakımda entübe edildiği ve 1 hafta önce taburcu olduğu öğrenilen Büyükhanlı için Zincirlikuyu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Büyükhanlı Holding'in vVarisi Cem Büyükhanlı Son Yolculuğuna Uğurlandı

BİRÇOK ÜNLÜ İSİM KATILDI

Törene, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, TAV Havalimanları Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sani Şener, iş insanı Cem Hakko, Canan Gerede ve gazeteci Ayşe Arman'ın da aralarında bulunduğu iş ve cemiyet hayatından isimler katıldı. Taziyeleri, Cem Büyükhanlı'nın babası Bahri Büyükhanlı ile annesi Nilüfer Sülüner kabul etti. Cem Büyükhanlı, cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.

Büyükhanlı Holding'in vVarisi Cem Büyükhanlı Son Yolculuğuna Uğurlandı
Büyükhanlı Holding'in vVarisi Cem Büyükhanlı Son Yolculuğuna Uğurlandı
Büyükhanlı Holding'in vVarisi Cem Büyükhanlı Son Yolculuğuna Uğurlandı
Büyükhanlı Holding'in vVarisi Cem Büyükhanlı Son Yolculuğuna Uğurlandı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Büyükhanlı Holding'in Varisi Cem Büyükhanlı Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Büyükhanlı Holding'in Varisi Cem Büyükhanlı Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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