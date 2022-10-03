Kırklareli'nde trafik kazasında şehit düşen Uzman Çavuş Cerit, Kayseri'de toprağa verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Kırklareli'nde trafik kazasında şehit düşen Uzman Çavuş Cerit, Kayseri'de toprağa verildi

03.10.2022 18:28

Büyükkaramanlı Mahalle camii Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Cerit'in cenazesinin camiye getirilişi Şehit yakınları ve mahalle sakinleri Cenaze namazının kılınması Cenazenin mezarlığa taşınması KAYSERİ - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde trafik kazasına müdahale ederken otomobilin...

Büyükkaramanlı Mahalle camii

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Cerit'in cenazesinin camiye getirilişi

Şehit yakınları ve mahalle sakinleri

Cenaze namazının kılınması

Cenazenin mezarlığa taşınması KAYSERİ - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde trafik kazasına müdahale ederken otomobilin çarpması sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Cerit (42), Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde Büyükkaramanlı Mahallesi'nde toprağa verildi.

YORUMLAR
500
Kırklareli'nde trafik kazasında şehit düşen Uzman Çavuş Cerit, Kayseri'de toprağa verildi Kırklareli'nde trafik kazasında şehit düşen Uzman Çavuş Cerit, Kayseri'de toprağa verildi Şehidin naaşı memleketine uğurlandı Şehidin naaşı memleketine uğurlandı
Kaynak: AA

Kırklareli, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde trafik kazasında şehit düşen Uzman Çavuş Cerit, Kayseri'de toprağa verildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:22 Dünyanın en iğrenç yemekleri müzesinde Türkiye'de yapılan bir yemek de var! Fark eden Türkler büyük şaşkınlık yaşıyor
00:01 Bloomberg'den şaşırtan iddia: Türkiye, Rusya'ya yapılan doğal gaz ödemeleri için erteleme istedi
23:48 Şarkıcı Haluk Levent, "Hesabımız çalındı" diyerek yardım bekleyen ailelerden istenilen parayı paylaştı
23:33 7 bin yıllık mezar bulan arkeologlar büyük şaşkınlık yaşadı: Bu manzara çok ürkütücü
23:17 ABD'den Türkiye ile gerilimi tırmandıracak bir hamle daha! Rum askerlerine eğitim verecekler
22:22 Nişantaşı'nda görüntülenen Berdan Mardini, bir işten elini eteğini çekeceğini açıkladı
22:09 İstanbulspor, Karagümrük'ü 2-1 yendi
21:56 Saat veren Kılıçdaroğlu beklenen açıklamayı yaptı: Yarın itibarıyla bu yarayı sonsuza kadar kapatacak adımı atıyoruz
21:39 Bakan Karaismailoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun "Metronun maliyeti bize ait" iddiasına cevap verdi: Bu bir emek hırsızlığıdır
21:11 Eşini öldürüp intihar eden hakimin kayınvalidesi konuştu: Torunlarımı onlara vermeyin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2022 00:32:57. #1.13#
SON DAKİKA: Kırklareli'nde trafik kazasında şehit düşen Uzman Çavuş Cerit, Kayseri'de toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement