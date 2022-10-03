Büyükkaramanlı Mahalle camii
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Cerit'in cenazesinin camiye getirilişi
Şehit yakınları ve mahalle sakinleri
Cenaze namazının kılınması
Cenazenin mezarlığa taşınması KAYSERİ - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde trafik kazasına müdahale ederken otomobilin çarpması sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Cerit (42), Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde Büyükkaramanlı Mahallesi'nde toprağa verildi.
Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde trafik kazasında şehit düşen Uzman Çavuş Cerit, Kayseri'de toprağa verildi - Son Dakika