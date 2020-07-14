Büyükkılıç, "15 Temmuz Türk Milleti'nin Top Yekun Dirilişidir" - Son Dakika

Büyükkılıç, "15 Temmuz Türk Milleti'nin Top Yekun Dirilişidir"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Büyükkılıç, "15 Temmuz gecesi Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde 'tek devlet, tek vatan, tek bayrak, tek millet ' anlayışıyla nasıl bir bütün olunduğumuzu Elhamdülillah herkese gösterdik. 15 Temmuz Türk Milleti'nin top yekün dirilişidir" dedi.

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Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç,, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "15 Temmuz akşamı ülkeyi ele geçirmek isteyen hainlere karşı canını siper ederek tarihin akışını değiştiren aziz milletimiz, şanlı bir direniş destanını hafızalara adeta kazımıştır. Hamd olsun. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde 'tek devlet, tek vatan, tek bayrak, tek millet ' anlayışıyla nasıl bir bütün olduğumuzu Elhamdülillah herkese gösterdik. İçimizdeki hainler 15 Temmuz günü emellerine kavuşacaklarını sandılar. Ancak biz o gece ellerimizde Türk bayrakları, yüreğimizde vatan sevgisi ve göğsümüzdeki iman aşkıyla meydanlarda vatanımıza sahip çıktık. Bizler şehitlerimizin emaneti olan topraklarımız için bu inançla ülkemizin aydınlık geleceği için omuz omuza mücadeleye etmeye devam edeceğiz" dedi.


Hainlerin açtıkları ateş sırasında şehadet mertebesine ulaşan şehitlerimizin Türk Milletinin gönlünde daima yaşayacaklarını ifade ederek şehitlere rahmet, gazilere de sağlıklı bir ömür dileyen Başkan Büyükkılıç, konuşmasına şöyle devam etti:


"Darbeye kalkışan FETÖ'ye karşı halkımızın asil direnişi, vatana ve bayrağa olan inancımızla beraber gözümüzü kırpmadan, canlarımızı feda edebileceğimizi gösterdi. Şükürler olsun ki, aziz milletimiz bu ülkeye saldıranlara karşı Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da nasıl cevap vermişse 15 Temmuzda da aynı cevabı vermiştir. Türkiye'nin geleceğinin bir dönüm noktası olan 15 Temmuz günü hafızalarımızdan hiç silinmeyecektir. Gelecek kuşaklara o gün yaşadığımız, hissettiğimiz her duygu ve düşünceyi anlatacağız ve bu birliği diri tutacağız" diye konuştu.


Başkan Büyükkılıç, Kayserili hemşehrilerinin de 15 Temmuz gecesi devletinin ve milletinin yanında yer aldığını ve Cumhuriyet Meydanı'nı günlerce hınca hınç doldurarak Türkiye'ye ve dünyaya örnek bir tablo sergilediğini vurgulayarak, hemşehrilerine teşekkür etti. - KAYSERİ

Memduh Büyükkılıç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 12:34 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükkılıç, '15 Temmuz Türk Milleti'nin Top Yekun Dirilişidir' - Son Dakika

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