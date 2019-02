Büyükkılıç, 150. Yılda 150 Projeyi Açıkladı

Cumhur İttifakı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç , belediyecilikte 150. yılına giren Kayseri için hazırladığı 150 projeyi açıklayarak, "Cumhur İttifakı'nın gücünü şehir için kullanacağız" diye konuştu.Cumhur İttifakı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç'ın projelerini açıkladığı toplantıya Belediye Başkanları, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, MHP İl Başkanı Serkan Tok, daire müdürleri ile sivil toplum kuruluşlarının il temsilcileri katıldı.Toplantının açılışında konuşan Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Kayseri, büyükşehirlerin sıkıntısını en az yaşayan konfor açısından diğer büyükşehirler ile kıyaslanamaz. Biz bu şehirde huzuru ortak akıl ile halkımız ile sağladık siyasiler ile sağladık. Kayseri'de ilk belediyecilik 1869'da kurulmuş. O yoldan beri 2019'a tam 150 yıl geçmiş. Önemli olan eser bırakabilmek. 16 ilçe belediye başkanlarını kolumuza takarak ben demeden biz diyerek çalışacağız. Kayseri denince akla ticaret ortak akıl akla gelir. Gurur duyduğumuz 4 üniversite var. Onlarla birlikte çok iş yapacağız. Her ilçemizin güzel tarafı var. Yatırımcıları ilçelere yönlendireceğiz. Her şeyden önce birbirimizi sevmek ve hoşgörü içinde olmalıyız. Kayseri huzur şehri bu huzura katkıda bulunanlara teşekkür ediyorum. Yönetim ilkesi açısından ortak akıl ve şeffaf bir yönetim sergileyeceğiz. Daha önce il başkanı, millet vekili ve belediye başkanı olarak karşınıza çıktım. Bu defa Cumhur ittifakı için karşınızdayım. Bu gücü şehir için kullanacağız. Ana ilkemiz kendimizi anlatmak olacak. 12 alanda projelerimizi sınıflandırdık. Vizyon projeler eğitim sağlık sosyal ve yerel projeler ile ulaşım projelerimiz olacak. Hava ikmal millet bahçesi önümüzdeki dönem yapılacak en önemli proje olacak" dedi.Açılış konuşmasının ardından Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç, projeleri şu şekilde sıraladı:"Turizm ve kültür öncelikli kalkınma açısından önemli. Tüm bölgeleri içine alacak. Sur içi kentsel düzenleme projesi. Cami kebir projesi hayalimiz olan proje. Hayalimiz gerçek olacak en güzel şekli ile ortaya çıkacak. 5 bina taşınacak Çevre Bakanlığı destek verecek. Meryem Ana kilisesi kültür merkezi olacak ve 7/24 hizmet verecek. Kapalı çarşı bölgesi düzenlenecek.Ulaşımda 35 km'lik raylı sistem hattı var. Bu süreçte Anayurt'tan Hulusi Akar Bulvarındaki hafif raylı sistem ile ilgili kredi işleri tamamlandı. Sonbaharda ihaleye çıkacak. Hedefimiz Erkilete gidecek olan hat olacak. Nostaljik hatlar olacak. Doğu ekspresi var Kapadokya ekspresi olacak. Kapadokya'nın 2.2 milyon turist potansiyeli var. Bu turistler Kayseriyi transit geçiyorlar. Turistlerin Kayseri'de de vakit geçirmesini sağlayacak Kapadokya'yı içine alan bir proje olacak.Kültür sanatta Mimarsinan kültür ve sanat kompleksi yapılacak. Yeni müzeler yapılacak. Kültepe tablet müzesi olacak. Kayseri sosyal yönü ile zenginleşecek. Restorasyon projeleri olmazsa olmaz olacak.Spor projeleri, sağlıklı yaşam ve spor merkezi, su sporlar merkezi, kış sporları merkezi, Erciyes maratonu yapılacak.Eğitim projelerinde semt kütüphaneleri olacak. Şehrimiz kütüphaneler şehri olacak. Bilim akademisi, engelli sanat akademisi, kent atölyeleri olacak. Öğretmen akademisi olacak. Öğrenci yurtları yapılacak. Havacılık lisesi olacak.Turizm projeleri, Erciyes spor alanları kamp merkezi ile sporun merkezi olacak. Kongre merkezi, uluslararası tanıtım projesi devam edecek. Ali Dağı teleferik ve sosyal tesisleri yeri belli konumu belli. Vadi turizmi geliştirme projelerimiz olacak. Seyyid Burhaneddin külliyesi projesi hayata geçirilecek. Kültür turları olacak.Sağlık projeleri Doğu Bölge hastanesi, mülkiyet sorunu tamamlandı. Cumhurbaşkanı 'na arz edilecek. Misafirhane yapılacak. Yeri ve projesi hazır. Sağlık turizmi çalışmalarına destek vereceğiz. Bu asli çalışmalarımızdan olacak.Sosyal projeler yeni sosyal yaşam ve gençlik merkezi, yeni camiler ve Cem evi, engelsiz çocuk evi, akıllı kent yaşam merkezi, okullara spor malzemesi desteği, kent estetiği birimi kurulacak. Üniversite öğrencilerine çamaşır yıkama merkezi olacak.Yerel kalkınma projeleri, tarımsal kalkınma projeleri, hayvansal kalkınma projeleri, arıcılık projeleri, çiftçi akademisi, lojistik merkezi, markalaşma desteği, et ve süt kurumu mezbahasının kurulması, hazır su paketleme tesisi, esnaf siteleri oluşturulacak.Ulaşım projeleri, yeni katkı kavşaklar, bulvarlar, bisiklet yolları, bölge hastanesi ulaşım sorunu çözümü, yeni yaya alır ve üst geçitleri, Kartal kavşağı projesi yapılacak. Yeni sanayi girişine katlı kavşak yapılacak. Furkan Doğan katlı kavşağı yapılacak. 15 Temmuz katlı kavşağı projesi olacak. Trafik kontrol merkezi olacak.Yeşil projeler millet parkları yeni mesire alanları, yeni hobi bahçeleri, çöp transfer merkezi, 3 milyon fidan dikimi, macera parkı, atıksu arıtma tesisi 2. Etabı yapılacak.Kentsel yenileme projeleri Sahabiye projesi devam edecek, Argıncık, halıcılar sitesi, Küçük Mustafa mahallesi, Eski Sanayi dönüşüm projesi hayata geçirilecek.İlçe projelerinde ilçeler doğalgaza kavuşturulacak, her ilçede millet kıraathanesi, yöresel ürünler satış merkezleri olacak ve kadın kooperatifleri desteklenecek, KASKİ yatırımları, spor sahaları yapılacak ve ilçe meydanları düzenlenecek." - KAYSERİ