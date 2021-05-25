Kayseri'de ziraat odası başkanlarından Büyükkılıç'a teşekkür ziyareti - Son Dakika

Kayseri'de 8 ilçenin ziraat odası başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a tarım ve hayvancılığa verdiği desteklerinden dolayı teşekkür ziyaretinde bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu ve Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş, İncesu Ziraat Odası Başkanı Yaşar Karaçavuş, Yeşilhisar Ziraat Odası Başkanı Süleyman Şen, Yahyalı Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Genç, Sarıoğlan Ziraat Odası Başkanı Kazım Güneri, Akkışla Ziraat Odası Başkanı Sedat Eraslan, Sarız Ziraat Odası Başkanı Mehmet Erkek ve Pınarbaşı Ziraat Odası Başkanı Mesut Mucuk'u Başkanlık Toplantı Salonu'nda kabul etti.

Salgına rağmen üretimle ilgili projelere destek vermekten geri durmadıklarını belirten Büyükkılıç, "Sizlerle istişaremiz sonucu ihtiyacı olan yerlerle ilgili traktör konusunda destek istediniz, bizler de hayhay dedik. Bazıları 'Bizlerin traktörü var, başka makine teçhizatı olsun' dediler, onu da sağladık. 'Bu sene şu şu ilçelere verilsin. Seneye de diğerlerine yardım edilsin' denildi ona da hayhay dedik. Ancak birlik beraberlik bu işin olmazsa olmazı ve ilacıdır." ifadelerini kullandı.

Çiftçilerin kullanımı için 69 makine ve teçhizat desteği verildiğini anımsatan Büyükkılıç, çiftçilerin üretmesi durumunda Türkiye'nin kazanacağını vurguladı.

Çiftçilerin talep ve isteklerini de dinleyen Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Kayseri ticaret, aynı zamanda tarım ve hayvancılık şehridir. Pastırmanın, sucuğun merkezinde hayvancılık olmaz mı, bu işin olmazsa olmazıdır. Ne gerekiyorsa üzerimize düşeni yapacağımızı paylaşmak istiyorum. Kadirşinas dostlarımıza hoş geldiniz diyorum. Benim nacizane tavsiyem birliğimizi beraberliğimizi ve dayanışmamızı sağlamamız, bu konuda ne üzerimize düşüyorsa katkı sağlamamız."

Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş de Büyükkılıç'a çiftçilere ve şehre yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Ziyaretin sonunda Büyükkılıç'a, ziraat odası başkanları tarafından tüm çiftçiler adına teşekkür plaketi takdim edildi.