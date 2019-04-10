Büyükkılıç'a Ziyaretler Sürüyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç
'a hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, başta üniversiteler ve üretici birlikleri olmak üzere çok sayıda kurum ve kuruluş Başkan Büyükkılıç'ı ziyaret etti.
Büyükkılıç'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Abdullah Gül Üniversitesi
(AGÜ) Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, üniversite olarak yapacakları projelere katkı vermeye hazır olduklarını belirtti. Nuh Naci Yazgan Üniversitesi
Mütevelli Heyet Başkanı Mustafa Nevzat Özhamurkar ve mütevelli heyet üyeleri ile Üniversite Rektörü Prof. Dr. Kerim Güney
de Başkan Büyükkılıç'ı ziyaret etti.
Hayırlı olsun temennilerini ileten Özhamurkar, "Uzun bir hizmet yolundan geliyorsunuz. Allah muvaffak etsin." ifadelerini kullandı.
Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa da Büyükkılıç'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Karamustafa, Kayseri Üniversitesinin Türkiye
'nin sayılı üniversiteleri arasına girmesi için çalıştıklarını kaydetti.
Birlik başkanları ziyarette
Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç
'ı üniversitelerin yanı sıra üretici birlikleri de ziyaret etti.
Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, Başkan Büyükkılıç'a bir plaket takdim etti.
Başkan Büyükkılıç'ın Melikgazi
Belediyesi'nde yaptığı hizmetleri herkesin bildiğini ifade eden Bağlamış, Büyükşehire ve ilçelerine de aynı şekilde hizmet edeceğine inandıklarını ifade etti.
Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay
ve Kayseri Şeker
Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer de Büyükkılıç'a hayırlı olsun temennisinde bulundu.
Akay, "Tecrübeniz, birikiminiz herkes tarafından biliniyor. Bundan sonra Büyükşehir Belediyesinde hizmetlerinizi taçlandıracağınıza inanıyoruz. Kayseri Şeker Fabrikası ve Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi olarak her zaman yanınızdayız." ifadelerini kullandı.
Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş ve beraberindeki 10 ilçenin ziraat odası başkanları da Büyükkılıç'ı ziyaret ederek tebrik etti.
İl Müftülüğünden Kur'an-ı Kerim hediyesi
İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven
de Büyükkılıç'ı ziyaret ederek Kur'an-ı Kerim hediye etti
Büyükkılıç'ın şehrin imarında katkıları olduğunu ifade eden Güven, "Rabbim liyakatle şehrimizi yönetmeyi nasip etsin. Şehrimizin maddi manevi imarında uzun süredir katkılarınız var. Bundan sonra Kayserimizin tüm ilçelerine hayırlısıyla hizmet götüreceksiniz. Bizler de sizlerle uyum içinde çalışarak şehrimize hizmet edeceğiz." açıklamasında bulundu.
Başkan Memduh Büyükkılıç da "İnşallah milletimizin gönlündeki yere layık oluruz. Rabbim mahcup etmesin" ifadelerini kullandı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı Erciyes Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Güney
, Kayseri Dünya Ticaret Merkezi
Yönetim Kurulu Başkanı Ali Alkan
, Acıbadem Hastanesi
Başhekimi Dr. Ömer Akbeyaz ve Orta Anadolu Mensucat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Fatih
Karamancı da ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.