Büyükkılıç, Afganistan tahliyesi uçuş ekiplerinin bakanlarla birlikte karşıladı - Son Dakika
Üye Girişi

Büyükkılıç, Afganistan tahliyesi uçuş ekiplerinin bakanlarla birlikte karşıladı

01.09.2021 16:06
Büyükkılıç, Afganistan tahliyesi uçuş ekiplerinin bakanlarla birlikte karşıladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Mili Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile birlikte Afganistan Tahliyesi Uçuş Ekipleri Karşılama Töreni'ne katılarak, uçuş ekibini kutladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Mili Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile birlikte Afganistan Tahliyesi Uçuş Ekipleri Karşılama Töreni'ne katılarak, uçuş ekibini kutladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bir dizi program kapsamında kente gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Küçükakyüz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ı havaalanında karşıladı. Karşılamada Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra Vali Şehmus Günaydın ve Garnizon Komutanı Hv.Plt.Tuğg. Aziz Adalı ile Kayseri milletvekilleri de yer aldı.

Başkan Büyükkılıç, bakanların ve kuvvet komutanlarının teşrif ettiği Afganistan tahliyesini başarıyla yerine getiren uçuş ekipleri için düzenlenen 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'nda karşılama törenine katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onay ve talimatlarıyla personel ve vatandaşların 48 saatten az bir sürede Kabil'den tahliye edildiğini anlattı.

Başkan Büyükkılıç, tören ile ilgili yaptığı açıklamada, "Değerli bakanlarımızın ve kuvvet komutanlarımızın katılımlarıyla gerçekleştirilen Afganistan Tahliyesi Uçuş Ekipleri Karşılama Töreni'ne katılarak yurt dışında fedakarca görevlerini yürüten ve tahliye işlemlerini başarılı bir şekilde gerçekleştiren askerlerimizi tebrik ettik" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Adil Karaismailoğlu, Memduh Büyükkılıç, Hulusi Akar, Afganistan, Toplum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Büyükkılıç, Afganistan tahliyesi uçuş ekiplerinin bakanlarla birlikte karşıladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:34 Tartışma yaratan olay! Sivasspor-Galatasaray karşılaşmasının VAR kaydında skandal WhatsApp sesi
17:18 ABD'li asker 2003 yılında yakalanan Saddam Hüseyin'in ilk duyduğu sözleri açıkladı: Başkan Bush selamlarını iletiyor
17:01 9 aylık hamile oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu, karnı burnunda pozunu takipçileriyle paylaştı
16:56 MHK'den Sivasspor-Galatasaray karşılaşmasının hakemleri için tarihi karar
16:31 Turabi Çamkıran "Survivor'a gitmeyin" dedi, ilk desteği Nagihan Karadere gösterdi
16:22 Kangalların bulunduğu yerleşim yerine inen kurt bedelini ağır ödedi
16:20 TFF çok tartışılan Sivasspor-Galatasaray ve Gaziantep-Beşiktaş maçlarındaki VAR kayıtlarını yayınladı
16:12 Fatih'te 14 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden kırtasiyeci tutuklandı
16:07 Keseceği boğayı balyoz kafasına vurarak canice öldüren sanık 36 gün sonra tahliye edildi
16:00 Bağcılar'da feci kaza! Otobüs bekleyen genç kadına çarpan motosikletli kaçtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2023 17:45:12. #1.13#
SON DAKİKA: Büyükkılıç, Afganistan tahliyesi uçuş ekiplerinin bakanlarla birlikte karşıladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement