Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Kadın Kolları'nın yeni yönetimini kabul etti - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, geçtiğimiz hafta AK Parti Kayseri 6. Olağan Kadın Kolları Kongresi'nde güven tazeleyen Emine Timuçin ile yeni yönetimini kabul etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette konuşan Büyükkılıç, gönüllerde yer almanın kaygısında olduklarını, bunun sevdasıyla çalıştıklarını belirtti.

Sohbet ortamında geçen ziyarette Büyükkılıç, "Biz birbirimize sahip çıkarsak yapamayacağımız hiçbir şey yoktur." ifadelerini kullandı.

AK Parti Kayseri Kadın Kolları İl Başkanı Timuçin ise ziyarette yaptığı konuşmada, Kayseri'ye yakışır bir kongre gerçekleştirdiklerini ifade etti.

"Kayserimizin babasısınız, gönüllerin de doktorusunuz" diyen Timuçin, şunları kaydetti:

"O yüzden biz sizden razıyız. Allah da sizlerden razı olsun. Şehrimize aile olarak rol modelsiniz. Mütevazılığınız, çocuklarınız olsun, eşiniz olsun şehirde o kadar mütevazı de bir hayatınız var ki, Allah selamet versin. Dışarda da gayet mütevazı hayatınız ile bizlere rol modelsiniz. Biz de burada sizin için varız."