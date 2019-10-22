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Büyükkılıç, Ankara'da temaslarda bulundu

56 dakika önce

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın Kayseri için önemli projeleri Ankara'dan takip etmeye devam ettiği bildirildi.

Büyükkılıç, Ankara'da temaslarda bulundu, System.String[]

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın Kayseri için önemli projeleri Ankara'dan takip etmeye devam ettiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı Türkiye Belediyeler Birliği toplantısı için Ankara'ya giden Büyükkılıç, bazı bürokratlarla önemli görüşmelerde bulundu.

Büyükkılıç, sık sık vurguladığı "Kayseri işini bilir ama işini takip etmesini de bilir" sözünü hayata geçirerek şehir için önemli projelerin hızlandırılmasına yönelik görüşmelerini sürdürüyor.

Ankara'daki temasları çerçevesinde Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Keskin'i ziyaret eden Büyükkılıç, Erkilet Havaalanı ile ilgili görüşmelerde bulundu.

Büyükkılıç, DHMİ'nin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına geçerek Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün'ü ziyaret etti.

Ziyarette başta Belsin- Şehir Hastanesi raylı sistem hattı olmak üzere bazı projelerle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Başkan Büyükkılıç, raylı sistem hattının ihale sürecinin hızlandırılmasını da istedi.

Büyükkılıç, Ankara'daki temasları çerçevesinde Devlet Demiryolları İşletmesi (TCDD) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Uygun'u da ziyaret ederek bir süre görüştü.

Memduh Büyükkılıç, Süleyman Soylu, Kayseri, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 03:42 Kaynak: AA
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