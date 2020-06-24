Büyükkılıç Argıncık Semt Kütüphanesini gezdi - Son Dakika

Büyükkılıç Argıncık Semt Kütüphanesini gezdi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, geçtiğimiz haftalarda açılan Argıncık Semt Kütüphanesi'ni ziyaret etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, geçtiğimiz haftalarda açılan Argıncık Semt Kütüphanesi'ni ziyaret etti.

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, geçen haftalarda açılan Beyazşehir Halk Kütüphanesi, Ziyagökalp ve Argıncık Semt Kütüphaneleri'nin açılış törenine katılmıştı. Yeni normal hayatta tedbir ve kurallara uyulmasına çok önem veren Başkan Büyükkılıç, haziran itibariyle hizmet vermeye başlayan kütüphanelerden biri olan Argıncık Semt Kütüphanesi'ni gezdi ve vatandaşların daha hijyenik ve steril bir ortamda olmaları için tüm kontrolleri sağladı. Kütüphaneye ders çalışmak ve kitap okumak için gelen öğrencilerle de sohbet eden Başkan Büyükkılıç, " Yavrularımızın kütüphanelerimizden yararlanmaları için gerekli ortamı hazırladık. Yeni normal diye nitelendirdiğimiz bu dönemde kütüphanelerimiz hizmete girdi. Daha önce üç kişinin rahatlıkla çalıştığı masalarda tek kişi çalışır pozisyona getirdik. Argıncık Semt Kütüphanemizi 6 bin kitabımızla semtimizdeki yavrularımızın ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde ayarladık. Gençlerimizin ayrıca belediyemize ait 23 bin e- kütüphane çalışmalarıyla da ilgili istifade edeceğini, internet açısından sınırsız şekilde yaralanacağını, ücretsiz fotokopi konusunda gerekli hizmetlerin verileceğine ve kitap sterilizasyon cihazı ile de kullanıcılar bütün kitapları steril hale getirerek kullanabilecekler. Bunu da hatırlatarak yavrularımızı semt kütüphanelerimizden yararlanmaya davet ediyoruz" diye konuştu.


"KAYSERİ'YE YAKIŞIR BİR KÜTÜPHANE DAHA OLACAK"


Kayseri'nin dev yatırımı olan Hava İkmal Millet Bahçesi'nin içerisinde de Halk Kütüphanesi açılacağını dile getiren Başkan Büyükkılıç, şöyle konuştu; Bütün bu zenginliğin yanında Kayseri'mize yakışır bir kütüphanenin de Kültür Bakanlığımızın iş birliği ile Hava İkmal Millet Bahçesi'nde açacağımızı söylemek isterim. Corona süresi öncesinde yavrularımızın kütüphanelerin önünde sıraya girdiğini unutmadık. Normalleşmeye başladığımız şu süreçte yine aynı koşullar oluşmaması için biz kütüphane sayımızı artırdık. Hava İkmal Millet Bahçe'mizin içerisine de Kayseri'mize yakışır bir şekilde kütüphane yapılması için gerekli girişimlerimizi başlattık. Bu duyarlılığa destek veren Kültür Bakanımıza teşekkür ediyorum. Biz gençlerimizin eğitimli, donanımlı, mazeret üretmeksizin ülkemize yaraşır bir nesil olarak yetişmesi için her türlü desteğimizi verdiğimizi paylaşmak istiyorum. Hayırlı uğurlu olsun diliyorum.


"AİLECEK KİTAP KURDU OLALIM"


Şehre yapılan bütün kütüphanelerde çocuk kütüphanesi olduğunu ve bundan sonrada açılacak olan her kütüphanede olacağını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Nezih bir ortamda steril bir koşulda, kitap yurdu mantığı içerisinde inşallah çocuklarımıza ayrıca ortam hazırlandı. Anne babalar içinde çocukları buradayken her türlü imkanımız mevcut. Ailecek kitap kurdu olalım diyorum ve sizleri kütüphanelerimize davet ediyorum" dedi.


Argıncık Semt Kütüphanesi'ni gezdikten sonra Argıncık Mahalle Muhtarlığı'na ziyarette bulunan Başkan Büyükkılıç, daha sonra da Argıncık Esnafını dolaşarak hayırlı işler temennisinde bulundu. - KAYSERİ

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 02:38 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükkılıç Argıncık Semt Kütüphanesini gezdi - Son Dakika

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