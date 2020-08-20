Büyükkılıç, Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı - Son Dakika

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ankara'da AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara'da düzenlenen toplantının ilk bölümünde AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki belediyelerin pandemi döneminde yaptığı başarılı çalışmalarla ilgili görüşlerini aktardı.

Toplantıda daha sonra konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye başkanlarına seslenerek, "AK Partili bir belediye başkanı olarak sizler, şehrinizle beraber 83 milyonun her bir ferdinin mesuliyetini omuzlarınızda hissetmelisiniz." ifadelerini kullandı.

AK Partili yerel yönetimler olarak, verilen görevleri en iyi şekilde yapmak için azami gayret göstereceklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç da şunları kaydetti:

"Pandemi sonrası belediyecilik vizyonumuzu Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tecrübelerinden faydalanarak değerlendiriyoruz. Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın azim ve kararlılığı ile kutlu yolculuğumuza devam ettik ve Allah'ın izniyle bundan sonra da edeceğiz. Verilen görevleri en iyi şekilde yapmak için sonsuz gayret göstereceğiz."