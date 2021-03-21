Büyükkılıç, "Bir damla suyu israf etmemeliyiz" - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Dünya Su Günü dolayısıyla su israfına dikkat çekerek, "Denizin, deryanın dibinde, merkezinde olsak da bir damla suyu israf etmemeliyiz" dedi.

Başkan Büyükkılıç, 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla açıklamasında, Kayseri'de kesintisiz ve sağlıklı su teminine yönelik çalışmaların yürütüldüğünü ve geleceğe yönelik planlamaların yapıldığını belirterek, su tasarrufu konusuna dikkat çekti.

"EN ÖNEMLİ VARLIKLARIMIZDAN BİRİSİ: SU"

Suyun en önemli varlıklardan birisi olduğunu söyleyen Başkan Büyükkılıç, açıklamasında "Suyu israf etmek doğru değil. Çünkü en önemli varlıklarımızdan birisidir su. Tasarrufa yönelmek ve damla israf etmemek önemli. Hem önümüzü görelim, hem geleceğe bir ışık tutacak çalışma yapalım, hem de insanlığa bir mesaj verelim. Geçmiş kültürümüzdeki gibi denizin, deryanın dibinde, merkezinde olsak dahi damlayı israf etmeme mantığında suyun önemini ve israfın kötü oluşunu vurgulayan bir yaklaşım içerisinde su harcamalarına dikkat çekmek bağlamında çalışmalar yapıyoruz" şeklinde konuştu.

"SUDA AZALMA, ÇEKİLME VAR. DİKKAT ETMEMİZ GEREKİYOR"

Başkan Büyükkılıç, Kayseri'deki yer altı su miktarında azalma ve çekilme olduğunu, bunun da dikkat edilmesi gereken bir boyut olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Sıcak suyuyla, soğuk suyuyla, alt yapısıyla Kayseri'miz bu anlamda güzel bir şehirdir. Ancak geçmişte Kayseri merkezindeki inşaat sahaları için kazı yapıldığında birkaç metreden su çıktığını, pompalarla o suların caddelere akıtıldığını biliriz. Şimdi artık 5 metre, 6 metre aşağılardan suların çıkmaya başladığını görüyoruz. Demek ki bir çekilme var, azalma var, dikkat etmemiz gereken bir boyut var." - KAYSERİ