Büyükkılıç: "Çiftçilerimizin her zaman yanındayız" - Son Dakika

Büyükkılıç: "Çiftçilerimizin her zaman yanındayız"

14.05.2021 15:41
Büyükkılıç:

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Çiftçilerimizin her zaman yanındayız. Bu dönemde inşallah tarım ve hayvancılığa her türlü desteği vermeye hazırız.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Çiftçilerimizin her zaman yanındayız. Bu dönemde inşallah tarım ve hayvancılığa her türlü desteği vermeye hazırız. Pandemi döneminde gördük ki tarım ve hayvancılık bu işin olmazsa olmazı" dedi.

Uluslararası Tarım Üreticileri Federasyonu'nun (IFAP) kuruluş tarihi olan 14 Mayıs 1984 yılından beri her yıl kutlanan Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla tüm çiftçilerin bu özel gününü kutlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, "Çiftçilerimizin her zaman yanındayız" mesajı verdi. Başkan Büyükkılıç, 16 ilçe ile iş birliği halinde tarım ve hayvancılığa destek vermeye devam edeceklerini vurgulayarak, "Pandemi döneminde gördük ki tarım ve hayvancılık bu işin olmazsa olmazı. Kendi kendimize yetmemiz lazım. Bölgemizde bu türden doğal ve endemik ürünleri hayata geçirmemiz lazım. Aynı şekilde et ve süt ürünleri ile ilgili de bu konuda çalışma yapmamız lazım. Bunlara gerekli desteklerimizi fazlasıyla sürdüreceğiz, bu konuda talimatımı verdim" dedi.

2020 yılında çiftçilerin ihtiyaç duyduğu tarım alet ve makinalarını temin ederek ilçe ziraat odalarına teslim ettiklerini, ayrıca ay çekirdeği ve kayısı üretiminin yoğun olduğu Yeşilhisar ilçesine mahsullerini kurutmak amaçlı 2 bin metrekare betonarme zemin kurutma alanı yapılarak yöre çiftçilerine katkı sağlandığını hatırlatan Büyükkılıç, 2021 yılında da her an çiftçinin yanında olacaklarını ifade etti.

Bu kapsamda 2021 yılı projeleri arasında sulu tarıma destek amacıyla 34 adet sulama tesisi yapılacağını, tarımı desteklemek amacıyla 5 adet traktör, 10 adet tohum eleme makinası ve 15 adet çeşitli tarımsal makina dağıtımı sağlandığını söyleyen Büyükkılıç, tarımı desteklemek amacıyla 100 ton yerli ve milli tohum ve yem bitkisi tohumu dağıtımı yapılacağını söyledi. Büyükkılıç, kabak çekirdeği, ay çekirdeği, kayısı gibi ürünlerin kurutulması için 10 bin metrekare kurutma alanı yapılacağını, ayrıca kabak çekirdeği paketleme tesisinin de 2021 yılında inşa edileceğini vurguladı.

Büyükkılıç, hayvancılığın desteklenmesi amacıyla 21 adet hayvan içme suyu göleti ile bin adet sac sıvat dağıtımı ve 100 adet beton sıvat yapımının da 2021 yılında gerçekleşeceğini sözlerine ekleyerek, tüm çiftçilerin Dünya Çiftçiler Günü'nü kutladı.

ÇİFTÇİLERE TARIM EĞİTİMİ VERİLDİ

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından tarımsal üretimde verimin ve katma değerin artmasında büyük öneme sahip tarımsal eğitimler konusunda ise 2020 yılında 668 çiftçiye tarım eğitimi verildi. Verilen eğitimler ile tarımda üretimin ve kalitenin artırılması hedefleniyor. - KAYSERİ

Büyükkılıç: Çiftçilerimizin her zaman yanındayız

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Dünya Çiftçiler Günü, Memduh Büyükkılıç, Tarım, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Büyükkılıç: 'Çiftçilerimizin her zaman yanındayız' - Son Dakika


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