Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden ödül aldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ankara'da düzenlenen Tam Bana Göre Festivali'nde "Değer Gençlik" projesi ile layık görüldüğü ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı'nca Başkent Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen festivalde, Yerel Yönetimler ve Gençlik Projesi Yarışması'nda ödül alan belediyelere ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takdim etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi de "Değer Gençlik" projesiyle ödüle hak kazandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, ödülü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldı.

Eğitimli, nitelikli, donanımlı, ahlaklı bir nesil yetişmesi için çalıştıklarını ifade eden Büyükkılıç, festivale katılımda emeği geçenlere teşekkür etti.