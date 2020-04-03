Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telekonferans ile yaptığı toplantıya katıldı - Son Dakika

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanları ile telekonferans sistemiyle yaptığı toplantıya katıldı.

Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gerçekleştirilen toplantıda özellikle koronavirüs önlemlerine ilişkin belediye başkanlarının görüşlerinin alındığını belirtti.

Toplantıda yaptığı konuşmada, bu sürecin başarılı bir şekilde yürütüldüğünü aktardığını anlatan Büyükkılıç, şunları paylaştı:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsınızda, tüm bakanlarımıza bu süreçte yapmış oldukları fedakar ve yüz akımız çalışmalarından dolayı bir hekim olarak her birisine ve özellikle Sağlık Bakanımız ve ekibine teşekkür ediyorum. Şehir Hastanelerimizin ne kadar önemli olduğunu da bu vesileyle paylaşmak istiyorum. Kayserimize yapmış olduğunuz bu güzel hizmet ile gerek Şehir Hastanemiz gerekse araştırma üniversitemiz olan Erciyes Üniversitesi hastanemiz yüz akımız oluyor."

Kayseri'de uyum içinde çalışıldığını da ifade eden Büyükkılıç, Vali Şehmus Günaydın ile diğer kurum ve kuruluşlarla uyum içinde çalıştıklarını, yerel yönetici olarak üzerlerine düşen görevleri yapmaya özen gösterdiklerini ifade etti.

Büyükkılıç, çalışmaları yaparken her zaman uyum kültürünü vurgulayan ve önemseyen bir anlayış içinde hareket ettiklerini kaydetti.

Son günlerde büyük şehirlerden ve özellikle İstanbul'dan Kayseri'ye gelenlerin olduğunu hatırlatan Büyükkılıç, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla dışardan gelen vatandaşlara 14 gün karantina şartına uymaları yaptırımı getirildiğini sözlerine ekledi.