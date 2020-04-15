Büyükkılıç, Erciyes'te incelemelerde bulundu - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes'te incelemelerde bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erciyes'in 3 bin 400 metre yüksekliğindeki Ottoman bölgesinde incelemelerde bulunan Büyükkılıç, kayak merkezinin aslında nisanın ortasında olmalarına rağmen halen hizmete hazır olduğunu ancak konjonktür gereği kullanamadıklarını ifade etti.

Belediyenin sosyal tesislerini ve bu tür hizmetlerini yaklaşık bir aydır noktaladıklarını anımsatan Büyükkılıç, gelecek sezon için şimdiden hazırlıklarını sürdürdüklerini kaydetti.

Bazen krizlerin fırsat doğurduğunu, bu anlayış içinde gelecek sezon için çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Büyükkılıç, "Kayak severler için muhteşem pistlerin bulunduğu Erciyes'te 'Siyah Parkur' olarak adlandırılan en zor pist bulunuyor. Bu dünya genelinde önemli bir ilgi görüyor. İnşallah 2020-2021 sezonu gerek ülkemiz için gerek Kayserimiz için gerekse Erciyesimiz için bir başka güzel olacak." ifadelerini kullandı.

Erciyes'in 12 ay değerlendirilmesini sağlayacak Yüksek İrtifa Kamp Merkezi yatırımıyla ilgili de bilgi veren Büyükkılıç, "Erciyes'i sadece kayak merkezi olmaktan çıkarıp 12 ay değerlendirilecek bir boyuta eriştirmek için Gençlik ve Spor Bakanımızla birlikte çalışıyoruz. Yaptığımız projeler de hayata geçince Erciyes bir başka güzel olacak ve en önemli kamp merkezlerinden birisi haline gelecek." açıklamasında bulundu.