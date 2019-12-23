Büyükkılıç, Erciyes'te turistlerle buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükkılıç, Erciyes'te turistlerle buluştu - Son Dakika

Büyükkılıç, Erciyes'te turistlerle buluştu

6 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, tatilini Erciyes Kayak Merkezi'nde geçiren turistlerle bir araya geldi.

Büyükkılıç, Erciyes'te turistlerle buluştu, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, tatilini Erciyes Kayak Merkezi'nde geçiren turistlerle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Büyükkılıç, Erciyes'e gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerle görüşerek, Erciyes Dağı ve tesislerle ilgili görüşlerini aldı.

Kar yağışının yetersizliği nedeniyle pek çok kayak merkezinin sezonunu açamadığı halde Erciyes'in, modern karlama üniteleri sayesinde sezonu açtığını aktaran Büyükkılıç, Erciyes Dağı'nın Uluslararası standartlardaki tesis ve kayak pistleriyle herkes için bir cazibe merkezi olduğunu belirtti.

Erciyes'in yurt içi ve yurt dışından büyük ilgi gördüğünü ifade eden Büyükkılıç, "Amacımız, yabancı ziyaretçi sayısını daha da arttırmak. Sezon boyunca Polonya, Ukrayna, Rusya ve Belarus'tan yapılacak olan charter seferlerimiz başladı. Pistlerimiz açık ama daha fazla kar yağmasını da bekliyoruz. Erciyes'i gerek yönetim anlayışı, gerek fiyatı, gerekse hizmet kalitesiyle herkes takdir ediyor." ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 01:04 Kaynak: AA
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