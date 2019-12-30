Büyükkılıç Erciyes'teki çalışmaları inceledi - Son Dakika
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Büyükkılıç Erciyes'teki çalışmaları inceledi

6 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Büyükkılıç Erciyes'teki çalışmaları inceledi, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, hafta sonu Erciyes Kayak Merkezi'ne giderek kayak yapan yerli ve yabancı ziyaretçilerle görüştü.

Kar yağışıyla beraber hafta sonunda Erciyes'e büyük ilgi gösterildiğini belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Erciyes, uluslararası standartlardaki pistleri ve tesisleriyle kayakseverler için büyük bir değer. Türkiye'de bu niteliklerde bir kayak merkezi yok. Erciyes'e gelen herkeste büyük bir memnuniyet var. Vatandaşlarımızın olumlu ya da olumsuz bir tepkisi olup olmadığını öğreniyoruz ancak olumsuz bir değerlendirmesi olan bulunmuyor. Otellerimiz dolu. Her hafta charter seferleriyle yurt dışından turistler geliyor. Erciyes'e gelenler bu güzellikleri görüyorlar ve halka halka dünyaya yayıyorlar."

Büyükkılıç'ın, Kardanadam tesisleri ile 112 Acil Servis ekiplerini de ziyaret ederek, bilgi aldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Memduh Büyükkılıç, Kayak Merkezi, Erciyes, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 12:22 Kaynak: AA
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