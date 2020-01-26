Büyükkılıç Erciyes'teki çalışmaları inceledi - Son Dakika
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Büyükkılıç Erciyes'teki çalışmaları inceledi

6 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nde incelemede bulundu.

Büyükkılıç Erciyes'teki çalışmaları inceledi, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nde incelemede bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nde yerli ve yabancı turistlerle görüştü.

Erciyes Kayak Merkezi'nin yoğun ve kalabalık bir sezon geçirdiğini belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Yatırımcılarımıza Erciyes ya da Kayseri kent merkezinde otel ihtiyacı olduğunu belirtmek istiyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak sadece kış döneminde 4 ay değil, yılın 12 ayı Erciyes'ten yararlanılması için yatırımlarımıza devam ediyoruz. İnşallah Erciyes, yüksek irtifa kamp merkeziyle sporun merkezi olacak. Kayseri, sadece kayak turizminin değil, kültür, spor ve gastronomi turizminin de merkezi durumunda."

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Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 04:32 Kaynak: AA
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