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Büyükkılıç, esnaf ve vatandaşla buluştu, aşıyı hatırlattı - Son Dakika

Büyükkılıç, esnaf ve vatandaşla buluştu, aşıyı hatırlattı

27.08.2021 15:46
Büyükkılıç, esnaf ve vatandaşla buluştu, aşıyı hatırlattı, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Aydınlıkevler Semt Pazarı'nı ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Aydınlıkevler Semt Pazarı'nı ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Büyükkılıç, sağduyulu esnafın korona virüs ile mücadele kapsamında aşılarını ihmal etmemelerini hatırlattı.

Başkan Büyükkılıç, Melikgazi ilçesinde bulunan Aydınlıkevler Kapalı Semt Pazar Yeri'nde esnafları ziyaret etti. Esnafı gezen ve bereketli işler dileyen Başkan Büyükkılıç, esnaflara talep ve istekleri olup olmadığını sordu.

"AHİ AHLAKI İLE AHLAKLANMIŞ OLAN DOSTLARIMIZA HAYIRLI İŞLER DİLEDİK"

Semt Pazarı'nda esnaflara hayırlı işler dilerken, vatandaşlar ile sohbet eden Başkan Büyükkılıç, yaptığı açıklamada, "Pazar esnafımıza, Ahi ahlakı ile ahlaklanmış olan dostlarımıza hayırlı işler diliyorum. Cenab-ı Allah helalinden bol rızık versin. Pazar esnaflarımızı gezdik, hem onlara hayırlı işler temennisinde bulunduk, varsa dilekleri, istekleri onları dinleme şeklinde yaklaşım sergiledik " dedi.

Büyükkılıç, vatandaşlara pazar esnafını tercih etmelerini tavsiye ederek, "Ülke genelinde olduğu gibi Kayseri'de de zaman zaman seyyar satıcılık ile ilgili mücadele ve şikayetlerin olduğu buradan kamuoyu ile paylaşmak istiyorum. Bizim tavsiyemiz seyyardan satın almak yerine sabit esnaftan satın almak, oradaki ürünleri gerektiğinde iade etme, ya da rahatlıkla ulaşabilme bağlamında değerlendirme yaklaşımının sergileneceğini hatırlatıyorum" diye konuştu. Başkan Büyükkılıç, pazarda fiyatların makul, ürünlerin kaliteli olduğunu vurgulayarak, pazar esnafına teşekkür etti.

SAĞDUYULU ESNAFA AŞI ÇAĞRISI

Büyük oranda maskeye uyulduğunu görmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Büyükkılıç, "Korona virüs konusunda vaka sayısının arttığını hatırlatarak, sağduyulu esnafımızın aşılarını ihmal etmemelerini, bu konuda gereğini yapmalarını hatırlatıyorum" şeklinde konuştu.

Başkan Büyükkılıç, fotoğraf çektirmek isteyen esnaf ve vatandaşları da kırmayarak, hatıra fotoğrafı çektirdi. - KAYSERİ

Büyükkılıç, esnaf ve vatandaşla buluştu, aşıyı hatırlattı
Büyükkılıç, esnaf ve vatandaşla buluştu, aşıyı hatırlattı
Büyükkılıç, esnaf ve vatandaşla buluştu, aşıyı hatırlattı
Büyükkılıç, esnaf ve vatandaşla buluştu, aşıyı hatırlattı
Büyükkılıç, esnaf ve vatandaşla buluştu, aşıyı hatırlattı
Büyükkılıç, esnaf ve vatandaşla buluştu, aşıyı hatırlattı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Semt Pazarı, Kayseri, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükkılıç, esnaf ve vatandaşla buluştu, aşıyı hatırlattı - Son Dakika


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