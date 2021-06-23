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Büyükkılıç gençlerle hem tarihe hem de sağlığa yolculuk yaptı - Son Dakika

Büyükkılıç gençlerle hem tarihe hem de sağlığa yolculuk yaptı

23.06.2021 14:26
Büyükkılıç gençlerle hem tarihe hem de sağlığa yolculuk yaptı, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, gençlerle birlikte tarihi ve kültürel zenginliklerle dolu eşsiz doğa harikası Koramaz Vadisi'nde yürüyüş etkinliğine katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, gençlerle birlikte tarihi ve kültürel zenginliklerle dolu eşsiz doğa harikası Koramaz Vadisi'nde yürüyüş etkinliğine katıldı. Başkan Büyükkılıç, gençlere UNESCO Dünya Geçici Mirası Listesi'nde yer alan Koramaz Vadisi'nde, Kayseri'nin tarihi güzelliklerini anlattı.

Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi'nin üyeleri ve Celal Bayar Anadolu Lisesi, Hidayet Aydoğan Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri ile birlikte Koramaz Vadisi'nde sabah yürüyüşü gerçekleştirdi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde yapılan tanıtım çalışmalarıyla son dönemde ön plana çıkan ve UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'ne adını yazdıran yemyeşil örtüsü ile dikkat çeken Koramaz Vadisi'ndeki geziyi, Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi organize etti.Büyükkılıç, gençlerle birlikte Bağpınar, Vekse, Turan ve Ağırnas güzergahında bulunan Koramaz Vadisi'nde, hem tarihi dokuyu görmek, hem doğal güzellikleri paylaşmak hem de sağlıklı şekilde yürüyüş yapmak için Gençlik Meclisi tarafından gezi düzenlendiğini ifade etti.

Burada açıklamalarda bulunan ve Koramaz Vadisi'nin UNESCO'nun geçici miras listesine girdiğini hatırlatan Başkan Büyükkılıç, "İki gün önce Metin Sözen Hocam ile görüştük. İnşallah buranın kalıcı listede yer almasını sağlamak için her türlü çalışmaları sürdüreceğimizi buradan paylaşmak istiyorum. Bu bölgede muhtarlarımız ile daha önce yapmış olduğumuz toplantıda yapılacak çalışmaları paylaşmış, gerekli hassasiyeti göstermişler ve buraya sahip çıkma güdüsü ile hareket etmemiz gerektiğini paylaşmıştık. Bu anlamda gerekli destekleri gösteriyorlar" dedi.

Büyükkılıç, bundan sonraki süreçte daha dikkatli olunacağını, vadideki doğal bitkileri, hayvanları, yapıları koruyacaklarını belirterek, şunları söyledi:

"Değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmış burada mezarlar, yer altı şehirleri var, mağaralar var. Güzergah olarak İpek Yolu üzerindeyiz, 7.5 milyon yıl önceki fosillerin çıktığı Ağırnas, Barsama bölgesindeki Koramaz Vadisi'ndeyiz. Koramaz Vadisindeki bu güzelliklerin yanı sıra bu vadinin devamında Kaniş Karum var. 6 bin yıllık ticari geçmişimizin olduğu Kayseri'deyiz. Ticaret bizim genlerimize işlemiş, oradan tabletlerde ticari anlaşmalar, sözleşmeler gibi konuların yer aldığı tabletler çıkıyor. Değişik müzelerde sergileniyor. Bunların hepsini bir araya getirmek suretiyle bir müze çalışmamız var, ihalesini yaptık, Sivas yolu üzerindeki o müzemiz ile birlikte hem görsel açıdan hem bölgeyi canlandırmak açısından önemli çalışmaya imza atmış oluyoruz."

Koramaz Vadisi önemine vurgu yapan Başkan Büyükkılıç, "Koramaz Vadisi bizim için çok önemli ve anlamlı. Doğal hayata sahip çıkmak hepimizin görevidir. Gençlerimizle olmaktan dolayı keyif aldık, onların da görüşlerini aldık, onlar bizim geleceğimiz. Geleceğin yöneticileri olacak gençlerimizin donanımlı, eğitimli olmalarını sağlamak hepimizin aslı görevi. Aidiyet dediğimiz sahip çıkma duygusu olmazsa hiçbir anlamı olmaz. Yani Kayseri benim şehrim diyebilmeli, bir başka diyebilmeli, Kayseri farklı diyebilmeli. Kayseri Büyükşehirlerin konforunu taşıyor, büyükşehirlerin sıkıntısı yok diyebilmeli" ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, Kayseri'yi sadece bir sanayi ve ticaret merkezi olarak nitelendirmemek gerektiğini belirterek, Kayseri'nin tarihi güzelliklerini şöyle anlattı:

"Bunlarla birlikte tarihi dokunun yer aldığı, değişik medeniyetlere ev sahipliğinin yapıldığı, kültürel açıdan önem arz eden, yeme-içme kültürü ve gastronomi açısından önem arz eden bir şehir olduğunu hepimiz bilmeliyiz ve paylaşmalıyız. Biliyorsunuz son süreçte USHAŞ ile yaptığımız anlaşma ile Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş., Sağlık Bakanlığı'mızın bir kuruluşu, Kayseri'mizde sağlık turizmini canlandırdı. Yine balon turizmine Soğanlı Vadisi'nden bu işe başladık. Soğanlı Vadisi biliyorsunuz Kapadokya'nın devamı niteliğinde, bir bakıma giriş kapısı niteliğinde. Sultan Sazlığı'mız var. Orada doğal hayatı koruma bağlamında Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı doğrultusunda Resmi Gazete'de yayınlandı. Mutlak korunması gereken alan listesine girdi. Bunu yanında Kapuzbaşı Şelaleleri var, bilmiyorum hiç duydunuz mu gördünüz mü? Niagara Şelalesi'nin bir başka versiyonu diye televizyonlara sorulara esas olan bir şelalemiz. Allah vergisi dağın içinden su fışkırıyor. Bu güzel gençlerimizi bir gün de oraya götürün. Gençlik Meclisi olarak meclis başkanımız ve bizler de destek olalım. Yani Allah vergisi o kadar güzellikler var, biz bunların paylaşılmasını, değerlendirilmesini istiyoruz. Erciyes gibi bir değerimiz var. Orada kayak merkezimiz var. Orada irtifaya bağlı olarak Yüksek İrtifa Spor Merkezimiz var."

Kayseri'de geçen hafta 10 büyükşehir belediye başkanının bir araya geldiğini hatırlatan Büyükkılıç, konuşmasında, "Kayseri'yi ve bölgeyi bir bakıma paylaştık. Onların sosyal medya üzerinden paylaşımlarıyla, takipçileri vasıtasıyla neredeyse milyon insana ulaşmış olduk. Biz bu şehrin hep güzelliklerle anılmasını ve paylaşılmasını arzu eden bir anlayışa sahibiz. Olumsuzlukları paylaşmanın kimseye bir katkısı yok. Zaten Kayseri'mizle ilgili söylenecek hiçbir olumsuz söz yok. Hayırseverler şehri Kayseri, dört tane üniversitesi olan Kayseri, dört tane endüstri merkezi olan Kayseri, teknoparkı olan Kayseri, bir buçuk milyon nüfusu ile cazibe merkezi olan Kayseri, ticaretin merkezi Kayseri. Yani Bu kadar güzelliği bağrında barındıran bir merkez zaten yok. O açından, insanımızın, birbirimizin kıymetini ve şehrimizin kıymetini bilelim. Daha iyi koşullarda geleceğe taşıyalım. Çevreyi ve yeşili önemseyen bir belediyecilik anlayışıyla hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Malumunuz son süreçte Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi ile 1 milyon 260 bin metrekare. İnşallah sizlerin için yaşam merkezi olacak. Uğrak merkezi olacak. Adeta herkesin rahatlıkla kendine özgü bir alanın olduğunu göreceği merkez oluyor. Harıl harıl bu çalışma sürüyor" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Büyükkılıç gençlerle hem tarihe hem de sağlığa yolculuk yaptı
Büyükkılıç gençlerle hem tarihe hem de sağlığa yolculuk yaptı
Büyükkılıç gençlerle hem tarihe hem de sağlığa yolculuk yaptı
Büyükkılıç gençlerle hem tarihe hem de sağlığa yolculuk yaptı
Büyükkılıç gençlerle hem tarihe hem de sağlığa yolculuk yaptı
Büyükkılıç gençlerle hem tarihe hem de sağlığa yolculuk yaptı
Büyükkılıç gençlerle hem tarihe hem de sağlığa yolculuk yaptı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Memduh Büyükkılıç, Ağırnas, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükkılıç gençlerle hem tarihe hem de sağlığa yolculuk yaptı - Son Dakika


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