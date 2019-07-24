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Büyükkılıç, Genel Müdür ve Daire Başkanları ile 4 saati aşan yatırım zirvesi yaptı

1 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, hizmet ve yatırımların çok daha hızlı bir şekilde vatandaşlara ulaşması için geniş kapsamlı bir değerlendirme toplantısı yaptı.

Büyükkılıç, Genel Müdür ve Daire Başkanları ile 4 saati aşan yatırım zirvesi yaptı, System.String[]
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, hizmet ve yatırımların çok daha hızlı bir şekilde vatandaşlara ulaşması için geniş kapsamlı bir değerlendirme toplantısı yaptı. Başkan Büyükkılıç, Kayseri belediyeciliğini ekol ve okul olarak nitelendirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yapmış olduğu değerlendirme toplantısına Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri, Genel Sekreter Yardımcıları, Büyükşehir bünyesindeki şirketler ile iştiraki olan şirketlerin Genel Müdürleri ve Daire Başkanları katıldı. 4 saati aşan toplantıda kent merkezi ve ilçelere yapılan ve yapılacak olan yatırımlar tek tek ele alındı.

"KAYSERİ, BELEDİYECİLİKTE EKOL VE OKUL"

Toplantının çok verimli geçtiğini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, "Tüm kurum ve kuruluşlarımızla dayanışma içinde bürokrasiyi hızla aşma ve kısa sürede kararlarımızı vermek suretiyle yatırımlarımızı hızlandırmak için değerlendirme toplantısı yaptık. Nerde kaldık, ne yapıyoruz ve ne yapmalıyız anlayışı içinde çalışmalarımızı değerlendirdik. Kayseri'mizin yüz akı olan, her zaman takdir ettiğimiz, Kayseri belediyeciliğinin ekol ve okul olmasında, Türkiye'ye ve dünyaya örnek çalışmalar yapmasında emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Daha yaşanabilir, daha konforlu ve daha güvenli bir Kayseri için çalıştıklarını vurgulayan Başkan Memduh Büyükkılıç, 16 ilçeyle, birlik beraberlik içinde bu çalışmaları sürdüreceklerini kaydetti. - KAYSERİ
Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 10:19 Kaynak: İHA
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