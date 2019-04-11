Büyükkılıç Güne Duayla Başladı
1 saat önce
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, her yeni güne duayla başlayan Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesini ziyaret etti.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 11:24 Kaynak: İHA
Dr. Memduh Büyükkılıç
, her yeni güne duayla başlayan Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesini ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, İtfaiye personeli ile birlikte dua etti ve onlardan güvenlik önlemlerini asla göz ardı etmemelerini istedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sabah erken saatlerde parklarda yaptığı incelemenin ardından Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatını ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, her yeni güne duayla başlayan itfaiye personeli ile birlikte el açarak dua etti. İtfaiye personelinin dualarında "Allah'ım tehlikeye düşmüş her canlının imdadına geç kalmadan yetişmemiz için bize güç ver. Sevgimizi, cesaretimizi ve inancımızı eksik etme" ifadeleri yer aldı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, toplu halde edilen duanın ardından güne ve her yapılan işe Besmele ile başlamanın önemine vurgu yaparak, "Allah hepimizi kazadan beladan korusun. Hassas bir görev yapıyorsunuz. Her işin başı Besmele. Cenabı Allah Besmele ile başlanan her işi hayırla sonuçlandırır. Sizlerden isteğimiz güvenlik önlemlerini asla göz ardı etmeden tedbirinizi alın ve takdiri Allah'a bırakın" diye konuştu. - KAYSERİ
AK Parti'nin Ankara'da Neden Kaybettiğine Dair Anket Yapıldı
Maceracı Programının Sunucusu Murat Yeni Tahliye Edildi
Son Dakika! Wikileaks Belgelerini Yayınlayan Julian Assange, Londra'daki Ekvador Büyükelçiliğinden Çıkarılarak Gözaltına Alındı
İstanbul'da Seçimin İptali, İlçeleri de Kapsayabilir