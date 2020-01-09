Büyükkılıç, Güreş Kamp Eğitim Merkezinde sporcularla bir araya geldi - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Güreş Kamp Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılarak Gençlik Spor Bakanlığı'na verilen Güreş Kamp Eğitim Merkezi'nde sporcuların antrenmanını izledi.

Büyükkılıç, antrenmandan sonra sporcu ve antrenörlere baklava ikram etti.

Güreş Kamp Eğitim Merkezi'nin Kayseri için çok önemli olduğunu belirten Büyükkılıç, "Ülkemizi başarılara götürecek olan bu ekibi tebrik ediyorum. İnşallah burada Avrupa ve dünya şampiyonlarında şehrimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek güreşçiler yetişecek." dedi.

Büyükkılıç'a ziyaretinde eşlik eden AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu da Güreş Kamp Eğitim Merkezi'nde Kayseri'nin yeni şampiyonlar yetiştirileceğini kaydetti.