Büyükkılıç: "Hastane, Sağlık Turizmine En Güzel Kaynak Oluşturacak" - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kanser hastası çocuklara umut ışığı olan ve Türkiye'de bir ilk özelliği taşıyan Erciyes Üniversitesi KANKA Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi'nin açılış törenine katıldı. Başkan Büyükkılıç, törende yaptığı konuşmada hastane ile çocukların göz yaşlarının dineceğini, ailelerin sevincinin artacağını ifade ederek, "Sağlık turizmi destinasyonuna bu hastane en güzel kaynak oluşturacaktır" dedi.

Kansere Karşı Birlikte Derneği (KANKA) öncülüğünde, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve hayırseverlerin destekleri ile inşasına başlanan Erciyes Üniversitesi KANKA Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi'nin açılış töreni gerçekleştirildi. Törene, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Kansere Karşı Birlikte Derneği Başkanı Prof. Dr. Musa Karakürkçü, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, hayırseverler, hasta ve hasta yakınları ile davetliler katıldı.

"KAYSERİ'Yİ SAĞLIK MERKEZİ HALİNE GETİRMEYE GAYRET EDİYORUZ"

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi KANKA Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi açılış töreninde yaptığı konuşmada, Kayseri'yi sağlık merkezi haline getirmeye gayret gösterdiklerini belirterek, "Öncelikle hayırseverlerimizin böyle güzel bir organizasyonla hayata geçirdiği bu hastane vesilesiyle bir araya gelmekten memnuniyetimizi belirtiyor, teşekkürlerimizi sunuyor, Cenab-ı Allah hepsinden razı olsun diyerek sözlerime başlamak istiyorum. Tabi herkesin şehri kendisine güzel. Ama bizim şehrimiz bir başka güzel. Kayseri, sanayinin, ticaretin, kültürün merkezi, kadim medeniyetler şehri ama bütün bunların yanında hayırseverler şehri. O açıdan Kayseri'mizde, Kayserili hemşehrilerimizle gurur duyarken, bunu hak ettiğimize inanıyoruz. Her zaman önderliği ile her zaman yapıcılığı ile ve her zaman hayrı teşvik eden anlayışıyla bu organizasyona sebep olan Mehmet Özhaseki bakanımıza huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Ben de Erciyes Üniversitesi'nde çalıştım. Buranın şartlarını biliyorum. Tam kırk yıl öncesinde olan koşullar ile bugünkü koşulları tabi ki mukayese edemeyiz. Geldiği noktayı biliyoruz. Az önce çok değerli rektörüm gerekli yapılan çalışmaları ve Erciyes Üniversitemizin kamuoyundaki bilinirliği, tanınırlığı hak ettiği övüncü paylaştı. İşte bütün bunların yanında biz Kayseri'mizde sağlık altyapısını oluşturmak suretiyle Kayseri'yi bir sağlık merkezi haline getirme yolunda gayretler gösterdiğimizi de buradan paylaşmak istiyorum. Belediyeler olarak tabi ki el ele, gönül gönüle kendi içimizde 16 kardeşimizle el ele verirken, aynı zamanda kamu kurum ve kuruluşlarıyla dayanışmanın, hayırseverlerimizle işbirliğinin en güzel örneğini sergiliyoruz. Çünkü şehrimizi seviyoruz, çünkü bu şehir başka bir güzel. Büyükşehirlerin konforunu yaşatan, büyükşehirlerin sıkıntısını yaşatmayan bir Kayseri var. Bu Kayseri'mizin oluşmasında emeği geçen herkese teşekkür ederken, böyle değerlerimizle, markalarımızla anılması da bizleri ayrıca sevindirmektedir" diye konuştu.

"ÇOCULARIMIZIN GÖZ YAŞI DİNECEK, AİLELERİMİZİN SEVİNCİ ARTACAK"

Büyükkılıç, açılışı gerçekleşen Erciyes Üniversitesi KANKA Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi ile çocukların göz yaşlarının dineceğini, ailelerin sevincinin artacağını ifade ederek şunları kaydetti:

"Sağlık altyapısı ile tam 30'a yakın, akredite olan 15 tane olmak üzere sağlık merkezi söz konusu. USHAŞ, Uluslararası Sağlık Hizmetleri A. Ş. ile yaptığımız bir anlaşma ile Kayseri'mizde sağlık ticaretinin, sağlık merkezi olarak buradan yararlanmasını sağlarken aynı zamanda bir turizm destinasyonu haline geldiğini de hep beraber biliyoruz. O açından inşallah bu tür çalışmalara da bu hastane en güzel kaynak oluşturacaktır. Çocuklarımızın göz yaşı dinecek, ailelerimizin sevinci artacak, elbette ki hastalarımız şifa bulacak. Ama böyle güzel bir yatırım, birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize, dayanışmamıza en güzel örnek teşkil edecek. Emeği geçenlerden Allah razı olsun diyorum. Bir doktor olarak böyle bir eseri şehrimize kazandıran, tek çivi dahi çakıp ya da bir tuğla katkısı olan herkese ben de ayrıca Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı olarak teşekkür ediyorum. "

"HERHALDE BU KADAR GÜZEL, ANLAMLI, DUYGULU ORTAMI YAŞAMADIM"

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve önceki dönem Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ise yaptığı konuşmada 30 seneye yaklaşan kamu hizmetinde binlerce temel atma ve açılış törenine katıldığını ifade eden Özhaseki, "Herhalde bugünkü kadar güzel, anlamlı ve duygulu ortamı yaşamadım diye düşünüyorum" diyerek, birlik ve beraberlik örneği olan hastanenin kuruluş hikayesine yer verdi. Özhaseki, hastanenin, başta hayırseverler olmak üzere Kayseri'deki tüm kurum ve kuruluşların desteği ile yapıldığını söyledi ve teşekkürlerini iletti. Özhaseki, hastanenin, hayırlı olmasını diledi.

TÖRENE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TELEKONFERANS BAĞLANTISI İLE KATILDI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'nin konuşması esnasında telekonferans bağlantısı ile açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise konuşmasında "Hayırseverlerin katkısı ile yapılan KANKA Çocuk Hematoloji Onkoloji Hastanesi'nde emeği olan Mehmet Özhaseki, Süleyman Çetinsaya, Harun Yavuz ve Abdullah Gülsoy başta olmak üzere herkese şükranlarımı sunuyorum. Kayseri, merhum Kadir Has gibi birçok hayırsevere ev sahipliği yapmış, mayasında insana hizmet olan bir şehirdir" diyerek hastane ile Türkiye'de değil, dünyada dahi yarışabilecek bir kurum olmadığını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastanenin hayırlı olmasını temenni etti.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın da yaptığı konuşmada, Kayseri ve İstanbul'daki iş insanları ile bu süreci yürüttüklerini ve hızlandırdıklarını ifade ederek, bu eserin herkesin eseri olduğuna değindi. Günaydın, hastanenin hayırlı olmasını diledi ve emeği geçenlere teşekkür etti. Vali Günaydın ayrıca Türkler için imkansız diye bir şey olmadığını, bir araya gelindiği zaman başardıklarını söyleyerek, "Bundan sonra millet olarak daha büyük başarılara imza atacağız, önümüze çıkan bütün engelleri hep beraber aşacağız" dedi.

KANKA Derneği Başkanı Prof. Dr. Musa Karakürkçü ise yaptığı konuşmada hayırseverlere ve emeği olan bütün kurum ve kuruluşlara teşekkür etti. Pandemiye rağmen çalışmaların sürdüğünü ve 3 yıl içerisinde hastanenin tamamlandığını ifade ederek, bundan çok büyük mutluluk duyduklarını belirten Karakürkçü, hastanenin bollukla ve darlıkta hayırseverlerin maddi-manevi katkıları ile bu hale geldiğini söyledi. Karakürkçü, hastanenin Türkiye'nin en büyük hastanelerinden bir olduğunu ve içerisinde 40 yataklı kemik iliği nakli merkezi bulunduğunu ifade ederek, "Ben Türkiye'de 40 yataklı kemik iliği nakli merkezi bilmiyorum, Avrupa'da görmedim, Amerika'da benim eğitim aldığım yerde şu anda 36 yatakla çalışıyorlar. Yani bu hastane Türkiye'nin en büyük çocuk kanser hasatlıklarını tedavi eden hastanesi olacak, inşallah Türkiye'nin en büyük kemik iliği nakli merkezi olacak ve bu hastane şu anda 60 oda ile 40'ı hp filtreli, 44 tane de ayaktan tedavi ünitesi ile yaklaşık 105 yatakla Kayseri halkına öncelikle, sonra Türkiye'ye, biz umut ediyoruz ki sonrasında da tüm Avrupa ve Ortadoğu'ya hizmet verecek, sağlık turizmini geliştirecek bir hastane olacak" ifadelerinde bulundu.

Hayırsever iş insanı Harun Yavuz'da hayırseverler adına yaptığı konuşmada, hastanenin yapılma serüveni hakkında bilgiler vererek, o dönemde kendisini AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin kendisini aradığını belirterek, "Başlangıçta 2 bin metrekare dediler, sonrasında, 4, 8 ve 10 bin oldu. Sonraki süreçte Süleyman Çetinsaya geldi, 'sen evet dedin' dedi, benim arkamda sen varsın dedim. Allah razı olsun dedi ve işe başladık" diyerek, hastanenin zor bir süreç sonrasında hayata geçtiğini ifade etti. Yavuz, bundan sonra Kayseri'de daha güzel ne yaptırılacaksa talip olduklarını söyledi ve bundan daha güzel hastaneler yaptıracaklarını kaydetti.

Erciyes Anadolu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Baki Ertekin de yaptığı konuşmada, Allah'ın rızasını kazanacak işler yapmak, hayırla yad edilecek insan olma ve eserler bırakmanın amaç olması gerektiğini ifade ederek, burada da böyle bir eserin açılışına geldiklerini söyledi ve hastanede emeği geçenlere teşekkür etti.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ise konuşmasında KANKA Çocuk Hematoloji Onkoloji Hastanesi ile Erciyes Üniversitesi hakkında bilgiler vererek, hastanenin Türkiye'de çocuk kemik iliği nakli yapan ilk ve tek hastane olacağını belirtti. Rektör Çalış, Erciyes Üniversitesi'nin 43 yıllık mazisi ile Türkiye'nin 11 araştırma üniversitesinden biri olduğunu kaydederek, bu kapsamda yerli koronavirüs aşısı olan Türkovak'ın Erciyes Üniversitesi'nden çıkması konusunda da gururlandırdıklarını söyledi. Rektör Çalış, KANKA Çocuk Hematoloji Onkoloji Hastanesi'nin kurulmasında emeği olan hayırsever ve bütün paydaşlara teşekkür ederek hayırlı olmasını diledi.

Açılış töreninde kurdele kesimi kanser tedavisi gören çocuklar eşliğinde gerçekleştirildi.