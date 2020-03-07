Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Tomarza ilçesini ziyaret ederek, ilçeye yapılan yatırımlarla ilgili bilgi verdi. Başkan Büyükkılıç, Tomarza Kadın ve Gençlik Merkezi'nde Yazar Ömer Döngeloğlu tarafından verilen konferansa da katıldı.



Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın Tomarza programındaki ilk durağı Tomarza Belediyesi oldu. Belediye Başkanı Davut Şahin ile bir süre görüşen Başkan Büyükkılıç, ilçeye yapılan yatırımlarla ilgili bilgi verdi.



Tomarza'ya Büyükşehir Belediyesi'nin yanı sıra KASKİ, KCETAŞ ve Kayserigaz'ın da yatırımlarını artırarak sürdürdüğünü ifade eden Başkan Büyükkılıç, KASKİ'nin 2020 yılında Tomarza'ya 2 milyon 960 bin TL tutarında yatırım yapacağını belirtti. 2019 yılında Tomarza'ya temiz ve konforlu enerji olan doğalgazı ulaştıran Kayserigaz'ın da 2020 yılında çalışmalarını sürdüreceğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, KCETAŞ tarafından da 7 milyon 360 bin TL'yi bulan yatırım yapılacağını kaydetti.



Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Tomarza ziyaretinde İlçe Belediyesi tarafından İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu'nun katılımıyla düzenlenen "Ramazanın Gölgesinde Rahmet İklimi" konulu konferansa da katıldı. Konferans öncesi yaptığı konuşmada şehitlerimizi anan Başkan Büyükkılıç, İdlib bölgesinde şehit düşen askerlerimize rahmet diledi ve "Allah bu güzel vatanımıza göz dikenlere fırsat vermesin" dedi. Başkan Memduh Büyükkılıç, Kayserililere layık olmak için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.



Tomarza Kadın ve Gençlik Merkezi'nde düzenlenen konferansa konuşmacı olarak katılan İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu da sözlerine "Dostum, ağabeyim" diye hitap ettiği Başkan Büyükkılıç'a katılımları için teşekkür ederek başladı. İdlib'de süren operasyonlar sırasında özellikle sosyal medya aracılığı ile operasyonlara karşı çıkanlara da değinen Döngeloğlu, "34 şehidi vermemizden sonra 3 bin 200 rejim askeri öldürülünce savaşa hayır diyenler varsa bu memlekette düşünmemiz ve özümüze dönmemiz lazım. Bu milletin, bu devletin milli politikalarına karşı dalga kıran hareketler gibi günlük siyasi hırslarla ve başkalarının ağzıyla konuşanlar 10 yıldır Esed 1 milyon insan öldürürken neredeydiniz. Samimiyseniz o zaman neden savaşa hayır demediniz" diye sordu. - KAYSERİ