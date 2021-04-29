Hırvatistan'ın Ankara Büyükelçisi Cvitanonic'ten Büyükkılıç'a ziyaret - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Hırvatistan'ın Ankara Büyükelçisi Hrvoje Cvitanovic'i makamında ağırladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, başkanlık makamında gerçekleşen görüşmede, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kayseri Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Tuğba İlgü de hazır bulundu.

Kentin geçmişiyle ilgili bilgi veren Büyükkılıç, Kayseri'nin turizm açısından önemli bir bölge olduğuna dikkati çekti.

Ülkeler arası ikili ilişkileri önemsediklerine değinen Büyükkılıç, "Elbette ülkeler arasındaki iyi ilişkilerin sürdürülmesi bizim olmazsa olmazımızdır. Avrupa Birliği sürecinde bizi en çok destekleyen ülkelerden biri olan sizleri takip ediyoruz, teşekkür ediyoruz. AB sürecinden öte biz insanımıza onurlu bir yaşam tarzı sunmak için şehrimizi geleceğe hazırlayan yaklaşım içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Cvitanovic ise Kayseri'ye üçüncü kez geldiğini ve çok sevdiğini belirtti.

İş birliğini güçlendirmeye küçük projelerden başlamak istediklerini aktaran Cvitanovic, şunları kaydetti:

"Bunun arayışı içerisindeyiz. Mesela giydiğimiz kıyafetler içerisinde kravat sözcüğü Hırvatistan kaynaklı. Bunların tarihsel gelişimini sunmak isteriz, buradan başlamak isteriz. Yani Kayseri'deki insanlara kravatın nereden geldiğini, tarihini anlatmak isteriz. Müsaade edersiniz bunu burada gösterebiliriz ve bunu burada yapabilirsek çok iyi olur. Kayseri'de kayda değer iş insanınız var. Daha fazla iş birliği yapabileceğimize inanıyorum."

Büyükkılıç da Büyükelçi Cvitanovic'in talebine olumlu bularak, KAYMEK bünyesinde mesleki kursların olduğunu ve teklif edilen projelerin burada gerçekleştirilebileceğini belirtti.