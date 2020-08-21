Büyükkılıç, Hisarcık-Hacılar arasındaki yolu inceledi - Son Dakika

Büyükşehir Belediye BaşkanI Memduh Büyükkılıç, Erciyes'in eteklerindeki iki önemli yerleşim yeri Hisarcık ve Hacılar arasındaki yolun genişletme ve iyileştirilmesine yönelik talimat verdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Büyükkılıç, Hisarcık ile Hacılar arasındaki yolda incelemelerde bulunarak ilgili daire başkanlarından bilgiler aldı.

Hisarcık ile Hacılar arasındaki yolun önemine işaret eden ve bu yolun aynı zamanda bölge insanı ile birlikte Erciyes için de önemine dikkati çeken Başkan Büyükkılıç, 4 bin 600 metrelik mesafede iyileştirme ve genişletme çalışmalarının başlatılması talimatını verdi.

Yolun medeniyet olduğunu ifade eden Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Yollarımızın standartlarını yükseltiyor, asfaltlarını yeniliyor, şehrimize yakışır konuma getirmeye çalışıyoruz. Bundan 15-20 sene önce ihtiyaca cevap veren yolların artık ihtiyaca cevap vermediğini gördük. Tabii ki Erciyes'teki yoğunluğu göz önüne almamız gerekiyor. Hisarcık ile Hacılar arasındaki 4 bin 600 metrelik mesafe için genişletme ve iyileştirme çalışmasının talimatını verdik. İnşallah Kayseri'mize, Hacılar'ımıza ve Hisarcık'a yakışan oradan Erciyes'e ulaşan ana arter hayata geçmiş olacak."