Büyükkılıç huzurevinde yaşlılarla bayramlaştı - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, huzurevinde kalan yaşlılarla video konferans yöntemi ile bayramlaştı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, pandemi nedeniyle uzun süredir ziyaretçi kabul edilmeyen huzurevi sakinleri ile görüntülü konuşarak, Kurban Bayramlarını tebrik etti.

Bir bayrama daha hep beraber erişildiğini belirten Büyükkılıç, "Pandemi süreci diye bilinen süreçte birinci derece yakınlarınız dahil kimsenin huzurevine girmesine izin vermedik. Ama beş aylık süre içerisinde de bir tane pozitif vakamız olmadı. Öyle olunca içimiz rahat, gönlümüz rahat, sizlere hizmet etmenin, sizlerin duasını almanın ekibimizle birlikte elbette ki huzuru içerisindeyiz. İnşallah bugünler de geçecek. Birebir yakınlarınızla görüşeceksiniz, daha sonra sağlıklı bir şekilde sizleri ziyarete gelecekleri toplu bir şekilde kabul edecek, toplum içerisinde yer alacaksınız." ifadelerini kullandı.