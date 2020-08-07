Büyükkılıç ile Yıldız, Yahyalı ve Develi'yi ziyaret etti - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Yahyalı ve Develi ilçelerini ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yıldız ile birlikte Yahyalı'ya giden Başkan Büyükkılıç, ilçedeki asfalt çalışmalarında incelemelerde bulundu.

Yahyalı için prestij yolu olarak bilinen, Develi yol ayrımından şehir merkezine kadar olan duble yol için gelen talep üzerine hemen harekete geçtiklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, süreci hiç uzatmadıklarını, hemen çalışmalara başladıklarını ve asfaltlama çalışmalarının sonuna geldiklerini belirtti.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ise ilçeleri için çok önemli olan Kayseri Caddesi'nin asfaltlamasının ilçe adına birinci öncelik olduğunu ifade ederek, Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'a teşekkür etti.

Büyükkılıç, daha sonra milletvekili Yıldız ile Yahyalı'daki esnafı ziyaret ederek, hayırlı işler diledi.

Başkan Büyükkılıç ve Yıldız, Yahyalı programının ardından Develi ilçesine geçerek Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ile bir araya geldi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Cabbar, Büyükşehir Belediyesinin desteğini her zaman gördüklerini ifade etti.

Milletvekili Yıldız da Kayseri'deki birlik ve beraberlik sayesinde neler yapılabileceğini her ziyarette bir kez daha gördüklerini kaydetti.