Büyükkılıç'ın belediye başkanlığındaki 2 yılı - Son Dakika

Büyükkılıç'ın belediye başkanlığındaki 2 yılı

30.03.2021 16:11
Büyükkılıç'ın belediye başkanlığındaki 2 yılı, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2 yıllık çalışma süresinde birçok hizmeti kente kazandırdı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2 yıllık çalışma süresinde birçok hizmeti kente kazandırdı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Büyükkılıç, 2 yılda şehrin çehresini değiştirecek, cazibe merkezi olacak birbirinden önemli projelere imza attı.

Seçim beyannamesinde yer alan "150. yılda 150 proje"den 49'u tamamlayıp vatandaşın hizmetine sunulurken, 70 projeyle ilgili çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. 1 milyon 260 bin metrekarelik, Türkiye'nin en büyük millet bahçesi olacak çok fonksiyonlu Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin yapımına başlanırken, Suriçi Kentsel Düzenleme Projesi çalışmaları da devam ediyor.

Yapım çalışmalarına başlanan yeni raylı sistem projeleri Belsin Anafartarlar ile Talas Anayurt hatları da vizyon projeler arasında yer alırken, Kapadokya Ekspresi projesi için Büyükkılıç'ın Ankara temasları sürüyor.

Bu süreçte Büyükkılıç, gençlik meclisini kurdu, kent estetiği ekibi birimi açtı ve kent konseyini kurdu. Yaşlı bakımevi ve engelsiz çocuk evleri de hizmete açılırken, okullara spor malzemesi desteği yapıldı ve üniversite öğrencilerine çamaşır yıkama merkezi açıldı.

Büyükkılıç, 6 bin yıllık geçmişe sahip Kayseri'nin önemli tarih mirası olan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde yer alan Kültepe Kaniş Karum'un gün yüzüne çıkarılması ve tanıtılması amacıyla Büyükşehir Belediyesi olarak gereken bütün destekleri verirken, kenti gastronomi alanında da Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) Üretici Şehirler Ağı'na dahil edebilmek için girişimlerini hızlandırdı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından Büyükkılıç'ın talimatıyla KAYMEK, 20 Mart 2020'de maske üretimine başladı ve 1 milyon 500 bini geçkin maske üretti. 1 milyon 500 bin de tedarik edilerek, 3 milyonu aşkın maske vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı. Bu süreçte 41 bin litre el dezenfektanı, 70 bin litre klor bazlı ortam dezenfektanı ve 12 bin litre limon ve çam kolonya üretimi gerçekleştiren KASKİ, 4 bin KASKİ hijyen seti dağıtırken, 250 bin hazır paket su üretip, hastanede yatan ve yurtlarda kalan hastalara ücretsiz dağıttı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Memduh Büyükkılıç, Kayseri'yi her zaman olumlu yönleriyle gündeme taşıma gayretinde olmaya devam edeceklerini belirtti.

Geçen 2 yıl içerisinde ulaşımdan alt yapıya, kültür sanattan eğitime, tarımdan hayvancılığa ve spora kadar birçok fiziki ve sosyal proje ile hizmetleri halkla buluşturduklarını belirten Büyükkılıç, "İnsanlarımızın konforunu sağlamak ve şehri geleceğe taşıyacak projeleri hayata geçirmek için gayret gösteriyoruz. Yaklaşık 1,5 milyon insana daha iyi hizmet vermek için mesai kavramı gözetmeden gece gündüz çalışmalarımız sürecek. Elhamdülillah imkanlarımız da var, kaynağımız da var, bütçemiz de var, dua edenlerimiz de var, sahip çıkanlarımız da var." ifadelerini kullandı.

Sağlık personeline teşekkür eden Büyükkılıç, "Dünyada etkisini sürdüren salgında sağlık ordumuza ne kadar teşekkür etsek, destek versek az olur. Başta Sağlık Bakanımız olmak üzere sağlık personelimize çok şey borçluyuz. Bu dönemde sağlık çalışanlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini aktardı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Memduh Büyükkılıç, 31 Mart, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Büyükkılıç'ın belediye başkanlığındaki 2 yılı - Son Dakika


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