Son Dakika Haberleri: Büyükkılıç, İncesu'daki çalışmaları inceledi
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Büyükkılıç, İncesu'daki çalışmaları inceledi

6 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İncesu ilçesini ziyaret etti.

Büyükkılıç, İncesu'daki çalışmaları inceledi, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İncesu ilçesini ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, İncesu ilçesinde devam eden çalışmaları inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Kent merkezindeki hizmet kalitesini ilçelere de taşımaya devam ettiklerini belirten Büyükkılıç, tarihi İncesu'nun ilçesinin halkına her türlü hizmeti ulaştırmak için çalıştıklarını ifade etti.

Büyükkılıç'ın, AK Parti İncesu İlçe Başkanlığı ve İncesu Ziraat Odası'nı da ziyaret etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Memduh Büyükkılıç, İncesu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 03:34 Kaynak: AA
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