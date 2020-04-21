Büyükkılıç, iş dünyası ile video konferansla toplantı gerçekleştirdi - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, video konferansla toplantı gerçekleştirerek iş dünyasının sorunlarını dinledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, toplantıda oda, borsa ve OSB başkanlarından koronavirüs salgınının önlenmesine yönelik çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

İş dünyasının bu süreçteki taleplerini de dinleyen Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin bu taleplerin karşılanmasına yönelik desteklerinin devam edeceğini belirtti.

Kayseri'deki uyum kültürüne dikkati çeken katılımcılar ise koronavirüs kaynaklı sürecin kısa sürede atlatılacağına inandıklarını kaydetti.

Toplantıya Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Övüç, Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan, İncesu OSB Başkanı Ali Baktır ve Mimarsinan OSB Başkanı Mehmet Karabulut katıldı.