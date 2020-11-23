Büyükkılıç: "İstikbalimizin mimarı öğretmenlerimizin hakkını ödeyemeyiz" - Son Dakika

Büyükkılıç: "İstikbalimizin mimarı öğretmenlerimizin hakkını ödeyemeyiz"

23.11.2020 12:56
Büyükkılıç:

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayarak, "İstikbalimizin mimarı öğretmenlerin hakkını ödeyemeyiz.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayarak, "İstikbalimizin mimarı öğretmenlerin hakkını ödeyemeyiz. Sadece eğitim ve öğretim değil, aynı zamanda tecrübe ve irfanla çocuklarımızı ve gençlerimizi geleceğe hazırlayan öğretmenler başımızın tacıdır" dedi.

Başkan Büyükkılıç, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayan Başkan Büyükkılıç, "Yavrularımızın insanlığa daha faydalı bireyler olarak yetişebilmeleri için öğretmenlerimiz hayati bir görev üstlenmektedir. Fedakarlıkların en büyüğünü gösteren, eğitmeyi ve öğretmeyi bir ideal olarak benimseyen öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum" dedi.

Her şartta mesleğini hakkıyla ifa etmeye çalışan fedakar öğretmenlerin olduğunu dile getiren ve öğretmenliğin dünyanın en kutsal mesleklerinden biri olduğunu kaydeden Başkan Büyükkılıç, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Müreffeh bir Türkiye hedefiyle görevlerini yerine getiren, geleceğin aynası olan gençlerimizi ülkenin kalkınmasında öncü olması için vatanına ve bayrağına bağlı bireyler olarak yetiştiren tüm öğretmenlerimiz başımızın tacıdır. Geleceğimize yön verecek gençlerimizin daha nitelikli bir eğitim alması ve ülkemizi her alanda daha iyi, daha güçlü temsil edilebilmeleri için yetişmiş bireyler olmaları gerekiyor. Gençlerimizin insanlığa daha faydalı bireyler olabilmeleri için de öğretmenlerimize hayati derecede görevler düşüyor. Bu görevleri hakkıyla yerine getiren, şefkatin ve sevginin bir arada olduğu mesleği icra eden sizler, ülkemize ve dünyamıza faydalı olacak nesiller yetiştireceksiniz. Bizler de bu mukaddes mesleğin saygınlığının korunması için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Biliyorsunuz, salgınla mücadele kapsamında eğitim-öğretim online sisteme geçmiş durumda. Bu şartlarda bile yavrularımız için canla başla gayret gösteren ve işini hakkıyla yerine getiren tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyor, millet mekteplerinin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e başöğretmenlik unvanının verildiği bu anlamlı günde tüm eğitim camiasının 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Görevi esnasında şehit edilenler başta olmak üzere, vefat eden tüm öğretmenlerimizi rahmetle anıyorum." - KAYSERİ

Büyükkılıç: İstikbalimizin mimarı öğretmenlerimizin hakkını ödeyemeyiz

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Memduh Büyükkılıç, Öğretmenler Günü, İdeal, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükkılıç: 'İstikbalimizin mimarı öğretmenlerimizin hakkını ödeyemeyiz' - Son Dakika


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