Büyükkılıç, "Kayseri'de her konu bizim konumuz, her sorun bizim sorunumuzdur" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükkılıç, 'Kayseri'de her konu bizim konumuz, her sorun bizim sorunumuzdur' - Son Dakika

Büyükkılıç, "Kayseri'de her konu bizim konumuz, her sorun bizim sorunumuzdur"

6 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, korona virüsle mücadele, halk otobüs şoförlerinde görülen korona virüs vakası ve Kayseri'nin gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Büyükkılıç,

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, korona virüsle mücadele, halk otobüs şoförlerinde görülen korona virüs vakası ve Kayseri'nin gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. "Kayseri'de her konu bizim konumuz, her sorun bizim sorunumuzdur" diyen Büyükkılıç, "Yolcu sayısı azalınca 20 milyon gelirimiz olan yerden 2 milyon gelire düştük" dedi.


Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, korona virüsün Türkiye'de görülmeden önce Kayseri'de önlem almaya başladıklarını söyleyerek, "Süreçten önce gerekli önlemleri aldık. Her şeyden önce 16 ilçe belediye başkanımızla birlikte dayanışma içerisinde 16 ilçe belediye başkanımızla, valiliğimizle ve diğer kurumlarımızla kenetlendik. Ne yapabiliriz diye düşündük ve gelen talimatları da aynen uygulama yolunda nasıl hayata geçiririz diye çalıştık. Pazar yerleri ile bir haber gelince hemen harekete geçtik. Okullarımızı dezenfekte ettik, camilerimizi dezenfekte ettik. Hiçbir zaman 'Bu bizim vazifemiz değil' demedik, demeyiz de. Bizim zaten felsefemiz bu. Her konu bizim konumuz, her sorun bizim sorunumuzdur. Mümkün olduğu kadar katkı sağlayıp onu giderme yoluna nasıl hareket ederiz diye kaygıya düşen felsefenin sahibiyiz. Tüm arkadaşlarımız bu kaygı da ve dayanışma içerisindeyiz. Pozitif konuşalım. Bu şehir ile ilgili olumsuz konuşmanın kime ne faydası var. Yapıcı eleştiri ve yapıcı muhalefet şart. Buna yol gösterici diyelim" diye konuştu.


"Kayseri Şeker'in etil alkol konusunda çalışma yapmasını bekleriz"


Büyükkılıç, "Etil alkol konusunda Kayseri Şeker Fabrikamızın da çalışma yapmasını bekleriz. Hüseyin Beyde de rahatsızlık var. Durumu iyi ama korona değil. İnşallah şeker fabrikamızda bu konuda gerekli çalışmaları yapar. Böylece bu ihtiyaca da hazırlıklı olmuş oluruz ve maliyeti de düşürmüş oluruz.


"Yolcu sayısı azalınca 20 milyon gelirimiz olan yerden 2 milyon gelire düştük"


Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Bu süreci keşke yaşamasaydık. Halk otobüslerinin ya da belediye otobüslerinin olduğu ulaşım sektörü bu işte en riskli sektördür. O süreçte izolasyon ve fiziki mesafe boyutu da tam anlaşılamadı ve uygulanamadı. öyle bir dönemde gündeme gelen konu. Biz tamamen ulaşımı devre dışı bırakmalı mıyız, yapabilir miyiz? Ulaşımda en son yüzde 90'a varan bir boyutta yolcu sayımız azaldı ve kapasitemiz düştü. Burada biz kazandık mı, kaybettik mi? Mali yönden kaybettik. 20 milyon gelirimiz olan yerden 2 milyona düştük. Biz özellikle ilk etapta sanki yolcu varmış gibi bir uygulamayla aksatmama yönünde hep irade gösterdik. Sonra saat 9 buçuk ve 4 arasında azaltma yoluna gitmek zorunda kaldık. Çünkü iflasın eşiğine gelen bir boyut. Otobüs bomboş geliyor, bomboş gidiyor. Bunun yanında pik saatlerde de İçişleri Bakanlığı'nın verdiği standartların bir altında tuttuk. Halk otobüslerimizle ilgili bir karar alındı. Allah'tan karar alınmış, eğer karar alınmasaydı herhalde Kayseri'de daha ağır bir tabloyu konuşuyor olabilirdik. Her şeyden önce kendini koruyacaksın, çocuklarını koruyacaksın ve çevreni koruyacaksın. Var ise önlem alınacak. Allah'a şükür tıbbi imkanlar var, Kayseri'de sağlık altyapısı var, Türkiye genelinde sağlık altyapısı var. Kayseri burada özel bir sağlık altyapısına sahip. Cumhurbaşkanımız bin 600 yataklı şehir hastanesini yapmak suretiyle bu şehre en büyük katkıyı sağladı. Farkında değiliz ama en büyük nimetin üzerinde oturuyoruz" şeklinde konuştu.


Halk otobüsçüleri ile ilgili konuşan Büyükkılıç, "Son süreçte ulaşımla ilgili bir tane vakamız var. Kayseri'de ilk gün filyasyonda yüzde 96 ile ikinci gün yüzde 4 ile yüzde 100' yakın olarak Türkiye'de ilk 3'ün içerisine giriyor. Rakamlar yüksek gözüküyor ama yüksek gözükmesinin sebebi filyasyon çalışmalarının çok yüksek olmasından kaynaklıdır. 'Saldım çayıra, Mevla'm kayıra' mantığı ile yaklaşsalar ne gidip Sindelhöyük'teki ne de vakayı takip edecekler ve iş işten geçecek. Odağında imha ediyorlar" diye konuştu.


Tedbir almadan hiçbir şeyin yapılamayacağını dile getiren Başkan Büyükkılıç, "Kayseri cazibe merkezidir. 7-8 tane şehirden buraya gelip giden, burayla irtibatlı olan kardeşlerimiz var. Bu bizim için bir zenginliktir. Bizim bunu kontrol altında tutmadığımızda sadece bizi değil 7-8 tane şehri sıkıntıya sokabilirdik. Bunların hepsini enine boyuna değerlendirmek zorundayız. Sağlık müdürümüz ve ekibini, üniversite hastanemizin başhekimi ve ekibini bir doktor ağabeyleri olarak tebrik ediyorum. Yüz akımız olan çalışmalar yaptılar. Gönlümüzde daha aşağı rakamlar arzı eder ama Türkiye ortalamasının altındayız. Bu bizim için rakamsal olarak sevindirici boyut ama yetmez. 7 şehrin içerisinde giremedik. 'Durum vahim' diyerek felaket tellallığı yapmak istemiyorum ama tedbir almadan da hiçbir şeyin yapılmayacağını hatırlatmakta hepimizin görevi olmalıdır. Bu işi daha sıkı tutacağız. İnşallah bu süreci yeniden tekrarlamaya fırsat vermeden atlatan şehirler arasında geçeceğiz" ifadelerini kullandı.


"Kimseyi mağdur etme mantığı ile yaklaşmadık"


Büyükkılıç, "Biz bugüne kadar Kayseri'de kimseyi mağdur etme mantığı ile yaklaşmadık, bundan sonrada yaklaşmayız. Bize de yakışmaz zaten. Elimizden gelen tedbirleri aldık. Elimizden geldiği kadar da destek olma yolunda irade gösterdik. İyi bir noktaya doğru gidiyoruz ama yetmez. Tedbirler anlamında hepimizin daha işi sıkı tutup ciddiye alması lazım. 'Bana bir şey olmaz' mantığıyla hareketle davranmanın izahı olmaz. Bu virüs her yaş grubunda var. Kayseri'de pozitif olan 6 aylıkta var, 7 yaşında olanda var. Vefat edenler arasında 58 yaş var, 65 yaşın üzerinde olanlar daha ağırlıklı. Virüs herkese bulaşabiliyor ama sonuç itibariyle direnci düşükse, kronik başka bir rahatsızlığı var ise orada ağır seyrediyor" dedi.


Su fiyatlarının 2018 yılı ile aynı olduğu hatırlatan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, konuşmasını şöyle tamamladı:


"Vatandaşlarımız 'Su paralarını yatırmayalım' mantığında hareket etmemeleri lazım. Sonuçta bir borçtur. Biz zaten ödemeyen kardeşlerimiz varsa 'Kesmeyin' mantığında biz bunu öteledik. Üzerinde yoğunlaşmadık ve durmadık. Bu bizim su paralarının yok olduğu anlamına gelmez. Aksine su harcama oranları da evde kalınca daha da çok arttı. Birde o boyut var. Üzerine eklenmiş oldu. Daha önce yüzde 95'lerdeyken elektrikte tahsilat şuanda yüzde 60'larda. Yüzde 30-40'lık bir kesim şuanda bize göre değil ama kendine göre bir gerekçe gösteriyor. Sonuç itibariyle ödeme şekilleri var. Su şuanda 2018'in fiyatları ile uygulamada geçerlidir. Kasım ayında fiyatta yüzde 10'luk bir artış yapmıştık. Bu süreç başlayınca bunu otomatik olarak erteledik. Temmuz ayına kadar aynı şekilde 2018-2019 ve 2020'nin fiyatları aynıdır." - KAYSERİ

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Memduh Büyükkılıç, Türkiye, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.05.2020 01:00 Kaynak: İHA


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