Büyükkılıç: "Kayseri demokrasi için o gece ayaktaydı ve halen ayakta" - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin beşinci yıldönümü ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında, "Türkiye ve Kayseri demokrasi için o gece ayaktaydı ve halen ayakta, halen nöbette. FETÖ'cü teröristleri de, milletin verdiği bu şanlı mücadeleyi de, değil 5 yıl, 5 asır geçse de unutmayacağız, unutturmayacağız" dedi.

Bundan tam 5 yıl önce 15 Temmuz 2016'da tüm Türkiye'nin hafızalarına kazınan, tüylerin diken diken olduğu o geceyi ve sonrasında yaşananların dün gibi unutulmadığını belirten Başkan Büyükkılıç, 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin beşinci yıldönümü ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajında o geceyi hatırlatarak, şöyle konuştu;

"O günün diğer günlerden hiçbir farkı yoktu. Ta ki gece yarısına yakın saatlerde televizyon ekranlarında dönemin Başbakanı Sayın Binali Yıldırım'ın 'kalkışma hareketi' yazan sözlerinin olduğu, tankların köprüleri kapattığı görüntülerin TV'lerde döndüğü o ana kadar. O sırada TRT'de canlı yayına geçildi, o dehşet bakışlarıyla herkesin hafızasına kazınan sunucu 'darbe!' emrini okuyordu. Tüylerimiz diken diken olmuştu. Devlet kanallarına darbeciler tarafından el konulmasının ardından, bir ulusal kanalda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan cep telefonu ile canlı bağlanmış ve 'Fetullahçı Terör Örgütü mensubu bir grup askerin kalkışması' olduğunu söylemiş, tüm halkı meydanlara ve havaalanlarına davet etmişti. O mesajla birlikte dönemin Kayseri Valisi Süleyman Kamçı polis telsizinden kendisi bizzat anons geçti. Vali Kamçı, polis ekiplerinin sokağa çıkan vatandaşlara yardımcı olmasını ve megafonla tüm vatandaşların sokaklara çıkmasını emrediyordu. O anons ile Kayseri sokak ve caddeleri daha çok hareketlendi. Türkiye'nin en büyük meydanlarından Cumhuriyet Meydanı tıklım tıklım dolmaya başlamıştı. Biz de hem bir devlet yöneticisi hem de Türk milletinin bir ferdi olarak ailemizle o gece sabaha kadar meydanda nöbet tuttuk."

O gece Kayseri'de demokrasi nöbeti tutulurken, İstanbul ve Ankara gibi şehirlerde kahramanların FETÖ'cü hainler ile bizzat savaştığını belirten Büyükkılıç, "Biz Kayseri'de bunları yaşarken, Ankara, İstanbul gibi şehirlerimizde ise vatandaşlarımız FETÖ'cü askerlerin yürüttüğü tankların önüne yatıyor, köprüleri kapatıyor ve Ömer Halisdemir'ler vatan hainlerini alnından vuruyordu. Saatler 02.00'ı gösterdiğinde camilerde selalar, ezanlar ve İstiklal Marşı okunuyordu. Daha sonra günlerce selalar verildi. O gece Allah rahmet eylesin 251 şehit verdik, 2 bini geçkin vatandaşımız yaralandı" diye konuştu. Başkan Büyükkılıç, Türkiye ve Kayseri'nin 15 Temmuz 2016 gecesi demokrasi için ayakta olduğunu vurgulayarak, "Darbe girişimi yüce Türk halkının ve medyanın büyük katkısı ile püskürtüldü. Üniforma altına gizlenmiş hain silahlı FETÖ'cü teröristlerin milli iradeye kastettiği kanlı 15 Temmuz gecesi tüm Türkiye meydanlara indi, göğsünü vatana siper ederek, canını, kanını verdi ama istikbalini vermedi. Türkiye ve Kayseri demokrasi için o gece ayaktaydı ve halen ayakta, halen nöbette. Gazi meclisi bombalayan, özel harekat polislerimize kurşun yağdıran, silahsız vatandaşlarımızı katleden FETÖ'cü teröristleri de, milletin verdiği bu şanlı mücadeleyi de, değil 5 yıl, 5 asır geçse de unutmayacağız, unutturmayacağız" ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, yurdu yaşatmak için can veren kahramanları andığı mesajına şu sözlerle son verdi: "Şehitlerimiz, kahramanlarımız, Ömer'leri, Kübra'ları, Cennet'leri, Cüneyt'leri de unutmayacağız. Vatan için serden geçenlere, annesinden, babasından, evladından, yarinden geçenlere selam olsun. Vatan sağ olsun." - KAYSERİ