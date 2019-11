Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Gastronomi Çalıştayı'nda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Kayseri, turizm alanında zenginliklerin şehri olacak" dedi.



Düzenlenen çalıştaya Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, protokol üyeleri ve misafirler katıldı. Kayseri'nin Turizm anlamında çok önemli bir gün geçirdiğini söyleyen Vali Şehmus Günaydın, "Gerçekten turizm anlamında Kayserimiz önemli bir gün yaşıyor. Sabah saat 5'te balon turizmini başlattık. Balon turizmi Kayseri'ye kazandırmamız esnasında başta sayın cumhurbaşkanımız olmak üzere katkıları olan herkese teşekkür ediyorum. Turizmde belirlediğimiz hedeflerin gerçekleşmesi için çok önemli. Kayserimizde bu potansiyelin oldukça yüksek olması her fırsatta ifade ediyoruz. Ama bu sahip olduğumuz avantajlardan oldukça faydalanıyoruz bunun cevabını şimdilik vermemiz maalesef mümkün değil. Ama ortaya koyulan çaba ve gayretlerin sonuçlarını çok yakında alacağımızı düşünüyorum" dedi. Memduh Büyükkılıç ise, Kayseri'yi birçok konuda ilk sıralara taşıdıklarını ve bütün konularda ilk sıraya taşımak için çalıştıklarını söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti;



"Biz şu an da Yeşilhisar dan geliyoruz, Soğanlı Vadimizden, Kapadokyamızın bölgemizin en önemli merkezlerinden, sayın Valimizin deyimiyle giriş kapısından geliyoruz. Sabah balon turizmini başlattık. Her şeyden önce başta emeği geçen Sayın Cumhurbaşkanımız ve Ulaştırma bakanımız, Milli Savunma Bakanımız olmak üzere tüm herkese teşekkür ediyorum. Hakikaten bu şehirde balon turizminin başlaması ile Kayserimize ayrı bir kazanım elde etmiş oluyoruz. İnşallah bunu geliştirerek bunu gerek Soğanlı vadimize, gerek Kuş Cenneti diye adlandırdığımız bölgemizi, Erciyes'e doğru, Nevşehirimize doğru, her tarafı rahatlıkla görebileceğimiz bir duruma vakıf olmamız bizi oldukça keyiflendiriyor. Burada o bölgedeki arkadaşlarımızın en önemli faktörlerinden birisi Aziz George'nin kiliselerinin bulunması, o bölgenin kiliselerle adeta Arjantin, Brezilya, İngiltere, Rusya gibi yüzlerce milyon potansiyeli içerecek olan bir kesime hitap etmesidir. Aslında Kayserimizin değerleri var ama biz bunları ön plana çıkaramamışız. ya da ihtiyaç duymamışız. Çünkü ağzımız açtığımız zaman Kayserimiz Ticaret şehri, sanayi şehri olduğu bunlarda olmazsa olmazımız. Çünkü 6 bin yıllık geçmişe dayanan Kültepe, Kaniş-Karum gibi bir bakıma ticaretin yasalarının yazıldığı, tabletlerin çıktığı bir geçmişiz olduğu, değişik medeniyetlere ev sahipliği yaptığımız, ticaretin derilerimize işlediğini söyleyebiliriz. Ticari açıdan bir miktar Kayseri ile nitelendirmek sureti ile bizleri hep bu yönüyle teselli etmişler. Elbette ticaretimizi bileceğiz, işimizi bileceğiz, bundan sonra ki süreçte işimizi takip edeceğiz. Kayserimizi daha tanınabilir, herkesin yatırım yapabileceği ve turizmde merkezinde olduğunu mutlaka anlatmalıyız, paylaşmalıyız. Gastro Kayseri diyebileceğimiz, çalıştay yapıyoruz. Ama bu bir yol haritası işte bu süreçte çalışmalarımız olacak. Şehir dışından gelen şeflerimizin de bu katkılarıyla elbette ki Kayseri de ki damak tadı babaannelerimizin lezzetleri paylaşılacak. Önümüzde ki dönemde de bir kongre yapacağız. Bu kongrede Kayserimizi daha ön plana çıkaracak çalışmalar yapacağız. Hani diyoruz ya değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmış diye ama bunun yanında ben Niğdemizi, Nevşehirimizi, Sivasımızı, Yozgatımızı, Kahramanmaraşımızı, Malatyamızı, Adanamızı, göz ardı etmiyorum. Biz Kayseri'yi Kayseri olarak görüyoruz, hepsini bağrımıza basıyoruz, hepsine teşekkür ediyoruz, hepsini ayrı bir güzelliği var. İşte onun için Kayseri 'Zenginliklerin Şehri' diye de belirtebiliriz. Bu bacasız sanayi olarak nitelendirilen turizmden çeşitli alanlarda ki çeşitliliği ile Kayseri'nin en büyük kazanım ve geleceğimizi, Kayserinin bu yarışta en önde olacağını iddia ediyoruz."



6 bin yıllık ticaret geçmişi olan Kayseri'nin turizmde nerelerde olduğunu bugün daha iyi gördüklerini söyleyen AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız;" Öncelikle her bir şehrin coğrafyasını, iklimini, tarihini, kültürünün kırılma noktaları var. Bunlardan bir tanesi 6 bin yıllık Kaniş- Karum. Bizim tarihimize, kültürümüze, Erciyes'in turizme açılmasıdır. Türkiye de ihracatımıza damga vuran, sanayicilerimizin üreticilerimizdir. Bugünde aynı şekilde turizmin önemli bir dalı olan balon turizmi ile alakalı geldiğimiz noktadır. İnşallah gelişmişliklerimizin sayılarını bundan sonra ne kadar renk kattığını Kayserimize ne tür katkılar sağladığını bu toplantılarda konuşacağız. Ben özellikle bugün geleneksel hale gelen Gastronomi ile alakalı Kayserimizin ve tarihimizin lezzetlerini hanım kardeşlerimizin ürettikleri değerleri Valimizin ve Büyükşehir Belediye Başkanımızın katkılarıyla geldiği noktadır. Kayserimize renk katacaktır. ve biz bunu farklı yönleriyle beraber çeşitlendireceğiz" dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer de, Kayseri'nin yıldızı parlayan bir yıldız olduğunu söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti;



"Bir güzelliği daha yaşıyoruz. Gastronomi denilince akla gastirit geliyor. Gastirit mide demek. Kayseri'ye şöyle bir baktığımız zaman ticaret şehri diyoruz, sanayi şehri diyoruz. Aynı zamanda 4 tane Üniversitesi ile Türkiye'ye damgasını vurmuş olan, Orta Anadolu da hep yıldızı parlayan bir çelik görüyorum. Bu açıdan anlamlı buluyoruz. Balon turizminin başlaması ile çeşitliliğin arttığını görüyoruz."



Erciyes gibi bir turizm merkezine sahip olan Kayseri'ye daha fazla pay verilmesi gerektiğini söyleyen Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy da" Bizim aklımıza turizm denildiği zaman ilk olarak deniz, kum güneş geliyor. Turizm artık çok çeşitlendi. İnanç turizmi, kültür turizmi, doğa turizmi, sağlık turizmi, spor turizmi derken gastronomi turizmde ayrı bir yerde tutuluyor. Ülkemizin turizm hedefinde Kayseri olarak mutlaka üzerimize düşen payı almalıyız. Kayseri 6 bin yıllık tarihinde yakın zamanda bulunan 7 buçuk yıl öncesi fosilleriyle her alanda eşlik etmiş bir şehirdir. Kapadokya'ya başkentlik yapmış bu şehir, Erciyes gibi bir lütfu ile turizmden daha çok fazlalık payı vermeliyiz" dedi.