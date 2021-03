Büyükkılıç, Kayseri'yi bilimin de merkezi yapıyor - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'yi bilimin de merkezi yapmak için gayret gösterdiklerini, bu kapsamda Kayseri Bilim Merkezi'nin yanı sıra, yeni bir Bilim Sanat Merkezi'nin yapım çalışmalarının devam ettiğini, Develi'de de bir okulu Bilim Sanat Merkezi'ne dönüştürmek için gerekli inşaat çalışmalarının yapıldığını söyledi.

Farklı uygarlıkların beşiği olan, ticari, tarihi geçmişinin yanı sıra sanayinin, turizmin, sağlığın, eğitimin ve gastronominin yanı sıra bilime de özel önem veren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bilime ve bilimseverlere katkı sağlamayı sürdürüyor. Kayseri'de bilimsel faaliyetlere lokomotif olan ve Türkiye'de Bursa, İstanbul, Elazığ, Konya, Kocaeli ve Kayseri olmak üzere sadece 6 ilde bulunan TÜBİTAK destekli bilim merkezlerinden Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kayseri Bilim Merkezi, gelecek nesillere bilimi sevdirmek, bilimsel bilgi aktarımı yapmak ve her kesime bilimi anlatabilmek amacıyla faaliyetlerini sürdürürken, Büyükşehir'in katkılarıyla 2 yeni Bilim Sanat Merkezi'nin biri tamamlandı diğerinde de inşaat çalışmaları devam ediyor.

EN YÜKSEK KAPASİTEDE PLANETARYUM KAYSERİ BİLİM MERKEZİ'NDE

Başkan Büyükkılıç, sadece Kayseri'ye değil, bütün bölgeye hizmet veren TÜBİTAK destekli Kayseri Bilim Merkezi'nde, 14 metre çaplı kubbesi ve 109 koltuk kapasitesiyle Türkiye'nin en yüksek kapasiteli planetaryumunun yer aldığını belirtti. Planetaryum ile gök bilimine meraklı vatandaşların, astronomi ve gökyüzü olmak üzere bilimin her alanında eğitim ve eğlence amaçlı şovları ilgi ile izleyerek bilgi edindiğini kaydeden Büyükkılıç, donanımı TÜBİTAK tarafından desteklenen Türkiye'deki 6 bilim merkezinden biri olan Kayseri Bilim Merkezi'nin, pandemi döneminde de bilimseverlerin bilimden uzaklaşmaması için web sitesinde çeşitli faaliyetlerde bulunduğunu dile getirdi.

BİLİM AKADEMİSİ İLE BİLİMSEL EĞİTİM DE VERİLECEK

Kayseri Bilim Merkezi bünyesinde bu yıl açılması planlanan bilim akademisinde, öğrencilere yönelik bilim akademisi, öğretmenlere yönelik ise öğretmen akademisi oluşturulması düşünülüyor. Konuya ilişkin verdiği bilgilerde Büyükkılıç, "Dört haftalık bir program şeklinde planlanan ve bilim konusunda gerek öğrencilere gerekse öğretmenlere yönelik eğitimi içeren bilim akademisi ile bilim merkezi, bilimsel ve teknolojik cihazların bulunduğu bir merkezden öte eğitim merkezi olarak da hizmet verecek" ifadesinde bulundu.

YENİ BİLİM MERKEZLERİ GELİYOR

Kayseri'yi bilimin de merkezi yapmak için gayret gösterdiklerini belirten Büyükkılıç, bu kapsamda Kayseri Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde hizmet veren Kayseri Bilim Merkezi'nin yanı sıra, hayırsever Murat Kantarcı ile protokol imzalanarak inşaatına başlanan Bilim Sanat Merkezi yapım çalışmalarının devam ettiğini, Develi'de de bir okulun Bilim Sanat Merkezi'ne çevirmek için gerekli inşaat çalışmalarının yapıldığını söyledi.

MEDENİYETİMİZ ASIRLARA DAMGA VURMUŞ BİLİM İNSANI ÇIKARMIŞTIR

Belediye olarak bilime ve bilim severlere katkı sağlamak adına çalışmalar yaptıklarını söyleyen Büyükkılıç, yeni neslin her alanda olduğu gibi bilimde de donanımlı olması, özgüveni yüksek olması ve Türkiye'nin 2023 hedefine ulaşması amacıyla bu türden faaliyetlere önem verdiklerini vurguladı. Büyükkılıç, yaptığı açıklamada, "Geçmişimizden aldığımız ilham ve birikimle bizler de günümüzde bilimin her aşamasında var olmaya devam ediyoruz. Yeni neslin her alanda olduğu gibi bilimde de donanımlı olması, özgüveni yüksek olması ve ülkemizin 2023 hedefine ulaşması amacıyla biz de Kayseri olarak, belediye olarak elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Yapmaya gayret gösteriyoruz. Bu noktada Kayseri Bilim Merkezi çocuklarımızı, gençlerimizi bilime ısındırırken, her yaştan vatandaşımızı da bilime çağırıyor. Bir yandan bilim merkezimiz ile katkıda bulunurken, diğer taraftan da yeni kurulan bilim sanat merkezlerimizle de bu hizmet halkasına yeni halkalar ekliyoruz. Bizi seven, bize güvenen insanımızın gelişmesi, bu sayede de ülkemizin gelişmesi için var gücümüzle çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - KAYSERİ