Büyükkılıç, kentte yürütülen projelerle ilgili değerlendirme toplantısı yaptı - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İmar AŞ ve Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı tarafından sürdürülen projelerle ilgili değerlendirme toplantısı yaptı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, makamında düzenlenen toplantıda, kente yapılacak olan park, bahçe ve pazar yerleri hakkında ilgililerden bilgi aldı.

Kayseri için sürekli çalıştıklarını anlatan Başkan Büyükkılıç, "Geleceğe yön vererek hareket etmek istiyorsak bugün itibarıyla sağlıklı, yaşanılabilir şehirler inşa etmek zorundayız. Yaşanılabilir şehirler inşa etmenin yolu da bilinçli kentsel dönüşümdür. Biz de bunu bilerek bu yolda çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.