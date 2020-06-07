Büyükkılıç, Koramaz Vadisi'nde planlama yürüyüşü yaptı - Son Dakika

Kayseri'nin tarihi ve doğal zenginliklerinin bulunduğu bölgelerin turizm haritasının güncellenmesi kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Koramaz Vadisi'nde planlama yürüyüşü yaptı.

UNESCO Dünya Mirası geçici listesine alınan eşsiz güzellikteki Koramaz Vadisi'nde gerçekleştirilen yürüyüşte Büyükılıç'a, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Büyükkılıç'ın eşi Necmiye Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi ekibi eşlik etti.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Koramaz Vadisi'nde sabah erken saatte başlayan inceleme yürüyüşü sosyal mesafe ve maske kurallarına uyularak yaklaşık 7 kilometrelik parkurda gerçekleştirildi.

Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış tarihi dokusu, endemik bitki türleri ve canlı çeşitliliği ile son dönemlerde turizm alanında Kayseri'nin önemli bir merkezi olmaya aday Koramaz Vadisi'nin tanıtımına büyük önem veren Büyükkılıç, yürüyüş esnasında vadideki bitki ve canlı varlığını yakından inceleme fırsatı buldu.

Koramaz Vadisi'nde gerçekleştirilen doğa yürüyüşünde Büyükkılıç ve beraberindekiler, Kayseri gastronomisinin geçmişten gelen en önemli miraslarından biri olan dorak yoğurdunun da tadına baktı.

İçerisinde 14 kuşluk, 26 çeşme, 18 tatlı su kaynağı, 6 köprü, 6 değirmen, 9 cami, 100'den fazla sivil mimari yapı, 40'dan fazla kaya oyma kilise, 7 yerleşim yeri, 21 yeraltı şehri, 21 columbarium mezar, 6 tümülüs tespit edilen Koramaz Vadisi, son dönemlerde bilim insanlarının da gözdesi oldu.

Ayrıca Kayseri Büyükşehir Belediyesi de Koramaz Vadisi'nin turizm anlamında bir cazibe merkezi olması adına burada inceleme yapmak isteyen bilim insanlarına gerekli desteği veriyor.