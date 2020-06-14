Büyükkılıç, KumsMall AVM'deki altyapı çalışmalarını inceledi - Son Dakika

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, hafta sonu kentte yapılan asfalt çalışmalarını incelemeyi sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mobilya Kent'te açılmaya hazırlanan Orta Anadolu'nun ve Türkiye'nin en büyük alışveriş merkezlerinden KumsMall AVM bölgesinde Büyükşehir ekipleri tarafından yürütülen asfalt çalışmaları ile merkezdeki son hazırlıkları yerinde inceledi.

Büyükkılıç, Kurban Bayramı öncesi açılacak Orta Anadolu'nun en büyük mobilya satış yeri KumsMall AVM önündeki asfalt çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Büyükşehir Belediyesi olarak alışveriş merkezine gerekli alt yapı çalışmalarında destek verdiklerini aktaran Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"İnsanlar keyifli bir ortamda evinin ihtiyaçlarını karşılayacak. Bizler de Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin gururu alışveriş merkezine gerekli alt yapı çalışmalarında, asfalt çalışmalarında desteğimizi esirgemiyoruz. Çünkü şehrimizi seviyoruz. Kayserimizin güzel insanlarının taleplerini asla göz ardı edemeyiz. Bu anlayış içerisinde 6 bin ton asfalt çalışması yaptık. Şimdiden şehrimize hayırlı olsun."

Uluslararası standarttaki alışveriş merkezinde yer alacak markaların nezih bir ortamda hizmet vermeleri amacıyla hangi fedakarlık gerekiyorsa el ele gönül gönüle yöneticilerle işbirliği halinde çalışma yapmaya hazır olduklarını ifade eden Büyükkılıç, açılışta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görmeyi dilediklerini sözlerine ekledi.

Büyükkılıç, Yahyalı ve Yeşilhisar'da

Öte yandan Büyükkılıç, Yahyalı ve Yeşilhisar ilçelerinde hem vatandaşlarla buluştu hem de belediyelerin çalışmaları ile ilgili toplantılara katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ile birlikte Yahyalı ve Yeşilhisar ilçelerini ziyaret etti.

Burada esnafla ve vatandaşlarla sohbet eden Büyükkılıç, ilçelerde gerçekleştirilen çeşitli projelere dair bilgiler aldı.