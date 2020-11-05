Yoğunburç alt geçidi led teknolojiyle aydınlatılıyor - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı tarafından 2001 yılından bu yana buharlı projektörler ile aydınlatılan Yoğunburç alt geçidi led teknoloji ürünlerle aydınlatılmaya başlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, led teknolojiyi en etkin kullanan belediye, 19 yıl önce sodyum buharlı ateşleyici ve balastlı projektörler ile aydınlatılan Yoğunburç alt geçidinde led projektörler ile dönüşüme geçti.

Dönüşüm sonrası daha az enerji ve daha çok tasarruf sağlandığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Günümüz teknolojisinin gelişmesi ve daha tasarruflu aydınlatma ürünlerinin üretilmesi ile birlikte led teknolojili ürünler hayatımızda daha çok yer edinmeye başladı. Yoğunburç alt geçidinde dönüşüm sonrası daha az enerji kullanılmaya başlanmıştır. Daha sık arıza, daha çok bakım masrafı gerektiren sodyum buharlı projektörlerin yerini minimum arıza, daha az bakım masrafı ve iş gücünün daha verimli kullanılması aldı. Enerji kaynaklarının etkin kullanılması ile tasarruf sağlanmıştır."