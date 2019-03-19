Son Dakika Haberleri: Büyükkılıç, "Okul Spor Kulüplerine Malzeme Desteği Sağlanacak

Büyükkılıç, "Okul Spor Kulüplerine Malzeme Desteği Sağlanacak

1 saat önce

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, belediyenin, spor ve sporcunun dostu ve destekleyicisi olduğunu, bunu her fırsatta gösterdiğini söyledi.

Büyükkılıç,
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, belediyenin, spor ve sporcunun dostu ve destekleyicisi olduğunu, bunu her fırsatta gösterdiğini söyledi.

Melikgazi Belediyesinin yaz okulları, kapalı spor salonları, açık alan spor sahaları ile herkesin spor yapmasına imkan tanığını anımsatan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç "Spora ve sporcuya desteğimiz devam edecektir. Şehrimizde bulunan Amatör Spor Kulüplerine malzeme desteği sağladık. Kulübün birçok sporcusunun belediyemiz tesislerinde yetişmesi bizleri mutlu etmektedir. Çünkü hizmet ve yatırımlarımızın bir bakıma sonuçlarını alıyoruz. Amacımız gençlerin spor yapmalarına imkan sağlamaktır. Bundan böyle sadece Amatör Spor Kulüplerine değil bundan böyle Şehrimizde bulunan tüm okullara özelikle spor kulübü bulunan okullara spor desteği sağlayacağız" dedi.

Son yıllarda sporda elde edilen başarıların bir tesadüf olmadığını ve belediye yatırımlarının doğal bir sonucu olduğunu hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, imkan sağlanırsa, tesis ve malzeme desteği verilirse bu gençlerin daha birçok başarılara imza atacağını kaydetti. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 10:09 Kaynak: İHA

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